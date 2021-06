Elmosta az eső Székelyudvarhelyt, néhány városrészen gondokat okozott a lezúduló vízmennyiség

Rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék zúdult Székelyudvarhelyre kedd délután. A heves esőzés következtében a kisváros több utcáját is elöntötte a víz – a délutáni zápor fennakadásokat okozott a közlekedésben. Különösen Szombatfalván okozott gondokat az esőzés.

Farcád felől jött a heves zápor, nagy mennyiségű esővíz zúdult Székelyudvarhelyre kedden délután: a város alacsonyabban fekvő részein megállt az úton a víz. A Hunyadi János utcában nem volt ahová elfollyon a víz, ezért a majd térdig érő ár megállt az úttesten – mondta el a Székelyhonnak Gálfi Árpád. Székelyudvarhely polgármestere a helyszínen várta a tűzoltóság kiérkezését. A Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség is kiszállt a helyszínre, ők az útlezárásban segítettek, hogy zavartalanul történhessen a szivattyúzás.

Az úttesten folyt a víz Szombatfalván is, megduzzadt a Szejke-patak, ám az eső elálltával már nem fenyeget az áradás veszélye. A Farcádi és Lejtő utcákban több udvart is érintett ár, Szombatfalva alacsonyabban fekvő utcáiban a pincék teltek fel talajvízzel.

A Hargita Megyei Tűzoltóság sajtóosztályának tájékoztatása szerint egy lakóház udvaráról, tíz ház és egy tömbház elárasztott pincéjéből szivattyúzza a vizet jelenleg is a székelyudvarhelyi tűzoltóság hét egysége több motoros szivattyú segítségével. A tűzoltók jelenleg is dolgoznak az áradás okozta károk elhárításán Székelyudvarhelyen. A város vonzáskörzetében sok helyen jelenleg is esik az eső.