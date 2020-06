Elindulhat a hangszerkészítő képzés

A kereslet függvényében indítják el a hangszerkészítő képzést, amelyet a fafeldolgozó szakon tanuló diákok választhatnak. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

A Hivatalos Közlönyben megjelent rendeletnek megfelelően szakmai felkészítést biztosíthatnak a hegedűk elkészítésére és javítására szakiskolai képzés keretében, és a kereslet függvényében indulhatna el az oktatás a 2020–2021-es tanévtől, akár duális képzés formájában.

A rendelet szerint a hangszerkészítő szakiskolás diáknak évi 930 gyakorlati órája lesz, ebből 300 órát annál a cégnél kell ledolgoznia, amellyel az iskola szerződést kötött. A tanterv szerint a fafeldolgozó szakon tanuló diákok választhatják ezt a képzést. Ilyen szak van például Görgényszentimrén az Erdészeti Kollégiumban, a diákok pedig Szászrégenben, a hegedűgyárakban végeznék a gyakorlati képzést.

Az oktatás bevezetése jó hír a térségben működő két gyárnak, illetve a városban működő mesterhegedű-gyártó magánvállalkozóknak is.

A két legnagyobb szászrégeni hegedűgyár, a Hora és a Gliga üzemek, akárcsak a kisebb vállalkozók, több éve maguk képezik ki dolgozóikat.

Márk Endre, Szászrégen alpolgármestere a Székelyhonnak kifejtette, szakemberhiányban szenved az ország, így Szászrégen is. Ezért jó hír a képzés elindítása mind az önkormányzat, mind a vállalkozók szempontjából, hiszen eddig maguk képezték ki a munkaerőt – tette hozzá a város alpolgármestere.

„Örülnénk, ha szakemberekhez jutnánk, főleg a hangszergyártásban. Tudni kell, hogy

Szászrégen Európa-szerte is híres a hangszergyártásban,

a Gliga vállalat Amerikában is szépen teljesít, a Hora gyár a legnagyobb hangszergyár Európában, és mindig szükségük van szakemberekre, tudom, hogy nagy hiányban szenvednek. Az utóbbi vállalat Európa minden nyugati államába exportál hegedűt, és ez érződik is, mert adó szempontjából is jó forrás ez az önkormányzat számára, illetve a munkanélküliségi arányt is lenyomja, minden munkaerőt fel tud szippantani ez a két üzem, plusz a tratktorgyár, ami a fémipart szolgálja. Ez nagy segítség, mert

aki munkát akar találni Szászrégenben, talál is a nagyobb gyárakban.

Emellett sok magánvállalkozó mesterhegedű-gyártó is van, ők is biztosan tárt karokkal várják a képzett munkaerőt” – fogalmazott Márk Endre. Hozzátette, a kilencvenes években volt hangszerkészítő képzés a faipari szakon, de az utóbbi huszonöt évben nem.