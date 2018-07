Edzés egy napon át: elhatározta, és kibírta Balázs Katalin • 2018. július 09., 20:17 • utolsó módosítás: 2018. július 09., 20:21 2018. július 09., 20:17utolsó módosítás: 2018. július 09., 20:21 HIRDETÉS Még egy kis kiegészítésre van szükség, és a gyergyószentmiklósi Vöröskereszt két legsürgősebb beruházását, a mentőautó forgalomba íratását és egy új sátorlap vásárlását meg tudja ejteni. A 3600 lejes adomány egy hétvégén, Gyergyószentmiklóson gyűlt össze pozitív hozzáállásból, sportból és kisgyerekek jókedvéből.

Több generáció egy célért: ami meg van mozgatva, nem romlik el olyan hamar • Fotó: Balázs Katalin

Vöröskeresztesek kértek segítséget, hogy segítő munkájukat végezni tudják mindenki érdekében. Az adománygyűjtésnek számos módját kínálták az adakozóknak, ezek közül egyetlen hétvégére háromféle is jutott. Egy székelyudvarhelyi vállalkozó ajánlotta fel, hogy gokartjait hozza, autózni hívja a kicsiket-nagyokat, a bevételt pedig a nemes célra szánja. A Gyergyói Nyári Kulturális Fesztivál is alkalom volt az adománygyűjtésre, a piros egyenruhában, adománygyűjtő dobozzal járkáló vöröskeresztesek – miközben az eseményen szolgálatot is teljesítettek – hálásan köszöntek bármily csekély összeget. A harmadik támogatási lehetőséghez a gyergyószentmiklósi Bara István hozta az ötletet. Felajánlotta, hogy ő szombat estétől vasárnap estig, a főtér lezárása idején, 24 órán át köredzést tart. Bárki csatlakozhat hozzá, és bárki „rendelhet” tőle gyakorlatot. Harmincöt pozitív szó, kifejezés szerepelt a listáján, ezek minden betűje egy gyakorlatsort jelentett, melyeket Bara és az alkalmi edzőtársai annak rendje s módja szerint letornáztak, a megrendelő tetszőleges adománya fejében. A három támogatási lehetőségre sokan válaszoltak pozitívan, Micu Alin vöröskeresztes önkéntes hétfőn arról tájékoztatott, hogy 3600 lej gyűlt össze, amely egy kis pótlással éppen elegendő a két legfontosabb terv kivitelezéséhez: a mentőautó forgalomba íratására és az új sátorponyva megvásárlására. Elmondta azt is, vannak egész hónapra érvényes adománygyűjtő akciók, és terveznek újabbakat is, illetve ígéretek is érkeztek támogatásokra, így látja esélyét annak, hogy további, munkájukat segítő beruházásokat eszközölhessenek. A következő cél, amely elengedhetetlen feltétele, hogy a mentőautóval beteget szállítsanak, egy automata defibrillátor beszerzése. Jótékony mozgás Az összegyűlt 3600 lejből több mint 360 lej Bara István kezdeményezésére került egy kalapba. A gyergyói sportember a huszonnégy órás edzéssel veszített testsúlyából 1,3 kilogrammot, gyűjtött számtalan élményt, és elérte azt, hogy többen is érdeklődjenek a testedzés olyan formája iránt, amely pozitív szavak felhasználásával karitatív céllal, de elsősorban az egyén egészségének megtartásáért történik.

Egész nap és egész éjszaka mozgásban. Az adománygyűjtő vöröskeresztesek edzőtársak voltak • Fotó: Balázs Katalin

Szombaton este 8 órakor az útlezárást és István huszonnégy órás edzésének kezdetét vártuk. Azt mondta, nincs benne izgalom, és nem kérdéses, hogy lesz-e ereje egy egész napos edzéshez. Ez fejben dől el, jelentette ki, feladni nem fogja. Így indult neki az éjszakának, a kiválasztott szavak minden betűjéhez tartozó feladatsort végezve, türelmesen magyarázva az érdeklődőknek, hogy mi is ez a karitatív testgyakorlás.

Mint mondja, a huszonnégy óra alatt, amelynek nagy részét az önkormányzattal szemben töltötte, két típusú érdeklődővel találkozott: az egyik a túlsó járdáról figyelte, majd tovább is ment, amit sejtett vagy gondolt róla, nem osztotta meg. A másik típushoz tartozók odamentek hozzá, nézték, kérdezték, majd ők is szót választottak, adományt adtak, vagy éppen mellé csatlakoztak valahány gyakorlatra. Volt köztük hétéves, nyolcéves gyerek, volt sok vöröskeresztes önkéntes, fiatal, érett felnőtt és idősebb korú is, sőt vasárnapra virradóan még két órakor is volt társaság: egy mulatságból érkező vidám hölgytársaság vállalta az energialevezetést István módszerével. Akadt olyan is az érdeklődők között, aki ki akarta hívni versenyre, döntsenek rekordot karkinyomásból, biztatta Istvánt, aki tudatta: huszonnégy órára, és nem versenyre tervezte erőit. Elmondta, figyelt a teste jelzéseire, a nyújtások, gyakorlatok, az étkezés és a hat liternyi víz elfogyasztása mind-mind céltudatosan történt.

• Fotó: Balázs Katalin

Bara István úgy gondolja, ilyenfajta céltudatosság szükséges az élethez is. Manapság az emberek futnak a megélhetés után, sokszor nem véve figyelembe, mire van igazán szükségük testüknek lelküknek, illetve a környezetükben élőknek, családtagjaiknak. A kétgyerekes apa szerint érdemes kiválasztania az embernek, hogy mit szeret csinálni, és azt helyezni a középpontba, abból tervezni meg a célt, és lehámozni az életről azt, ami felesleges. 43 ember 24 órás eredménye A karitatív köredzés kezdeményezője tizenöt éve vezeti edzésnaplóját. A huszonnégy órás, negyven ember közreműködésével született teljesítményt is átalakította számokba: 438 gyakorlat volt, amelyben a mozdulatok száma 13 200. A gyakorlatok között a terpeszből ugrás karlendítéssel 8000 alakommal szerepelt, volt 720 fekvőtámasz, 2050 guggolás annak mindenféle változatával együtt, 1110 hasizom-fejlesztő gyakorlat, vádlierősítésre szolgáló mozgásformából 1120 gyűlt össze. A deszka- vagy plankgyakorlatok idejét összesítve 51 perc, a szaladásból két óra tíz perc jött ki. A harmincöt lehetségesből leggyakrabban igényelt pozitív szavak: nyújtsd a kezedet, hála, változtasd meg az életed, szeretet vagyunk, válaszolj a hívásra és szórakozz vele. István hétfőn pihent, kedden folytatja a megszokott testedzést. Változás az étrendjébe állt be, napi öt alkalom helyett egy ideig hétszer táplálkozik, hogy az izomveszteséget visszapótolja. Nem tervez rekordokat döntögetni, de azt tudja, mint ahogy a 24 óra leteltével is tiszta volt fejében: ha egy nemes célért ebben a percben kellene kezdeni többórás, többnapos edzést, arra igent válaszolna. A hosszútávú haszon



Gyergyói jellegzetesség, hogy ha nemes célért kell összefogni, akkor az itt élők sosem vallanak szégyent. Ha beteg ember számára, ha kisgyerek gyógyítására kell gyűjteni, a gyergyóiak összefognak. Most is ezt a jó példát művelték, és úgy tűnik, továbbadták az utódoknak is. A vöröskeresztes adománygyűjtés során ugyanis számos gyerek lett kíváncsi arra, milyen Bara István edzőtársa lenni. Karkinyomás, terpeszugrás, guggolás mellett adakozni is kívántak, így többen mentek haza, lékelték meg a malaclopót, tartalmát pedig hozták adományba. Így az Istvánnál gyűlt összeg 360 lej papírpénzben, illetve többmaréknyi öt és tíz banis, lényegesebb, számban kifejezhetetlen értékkel, hosszútávú haszonnal.