Élelmet és fát is vittek a rászorulóknak az udvarhelyi rendőrök

Karácsonyi jótékonykodás • Fotó: Barabás Ákos

Úgy gondolom, hogy megfelelő pillanatban megfelelő helyre kerültek az adományok, hiszen itt azon igyekeznek, hogy felkészítsék a gyerekeket az élet kihívásaira, ehhez pedig mind anyagi, mind morális segítségre szükség van

– fogalmazott László. Hangsúlyozta, egységük közösségi munkát végez, amihez a rászorulók támogatása is hozzátartozik. Fontosnak tartotta ugyanakkor azt is, hogy a gyerekekben ne egy negatív kép alakuljon ki a rendőrökről, ne féljenek tőlük, hanem biztonságban érezzék magukat jelenlétükben. Szerinte az ilyen és ehhez hasonló akcióknak nagy szerepük van a hatóságokkal szembeni előítéletek megváltoztatásában. A rendőrök egyébként egy betlehemes előadást is megnéztek Farkaslakán, melynek végén a szereplőket is megajándékozták.