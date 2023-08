Egyfeszt: már a következő kiadást tervezik

A Bagossy Brothers Company itthoni születésnapi koncertje volt a csúcspont, több mint 9000 fős közönség előtt hangzottak el a jól ismert BBC-slágerek. A felejthetetlen szombat este után vasárnap is folytatódott az Egyfeszt eseménysora. És bejelentették: jövőre is lesz Hegyilevegő udvar a a gyergyószentmiklósi fesztiválon.

Megtelt Gyergyószentmiklós a fesztiválra érkezőkkel szombat este, és megtelt a labdarúgópálya is a Bagossy Brothers Company koncertjére. Amint Bagossy Norbi énekes elmondta, már régóta koncerteznek rendszeresen, már nem jellemző a lámpaláz a zenekar fellépésein, de most ez más volt:

itthon, Gyergyószentmiklóson játszani számukra is különleges élmény.

A BBC nem csak fellépő volt az Egyfeszten. Eddig is hozzájárultak a szervezéshez, idén azonban már ők töltötték meg programmal a múzeum udvarát, ami erre a hétvégére a Hegyilevegő udvar nevet kapta, de felbukkantak több más helyszínen is, például a Folkudvarban közösen zenéltek a Karmazsin együttessel, Tatár Ata pedig a környék több természeti csodáját is megismertette túravezetőként az idelátogatókkal.

Egy padon ülő medvét ábrázoló szobrot is ajándékoztak a városnak, ahol már nagyon sokan fotózkodtak, és ez várhatóan Gyergyószentmiklós egyik kedves látványossága lesz, ahol az erre látogató turisták megörökítik magukat.

Amint Kassay Péter, a fesztivál főszervezője elmondta, már megállapodtak arról, hogy 2024-ben is megszervezi a Hegyilevegő udvar programjait a BBC.