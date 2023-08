Különleges gasztroélményekkel folytatódik az Egyfeszt

Miután kipihente a pénteket, a Zdob și Zdub koncertjét, illetve a nótázást Bagossyékkal, a táncházat vagy épp a Hungarian Queen Tribute Band buliját, szombaton is mozgalmas napot élhetett meg a gyergyószentmiklósi fesztivál közönsége. A sétálóutcán berendezett Gasztroutcában kapott helyet a Fancy sor, ahol

A Folkudvarban tartott délelőtti gyermektáncházban lelkesen ropták még a legkisebbek is.

Utóbbi nemcsak pizzakülönlegességeivel, hanem a pizzalap kinyújtásának igen nagy figyelmet és kézügyességet igénylő módszerével, azaz a nagyon precízen irányzott dobálásával is elkápráztatta a közönséget.

Az Egyfeszt idejére megtelt élettel a gyergyószentmiklósi zsinagóga is, ahol a Képzőművészeti udvar működik és klasszikus zenei koncertek is zajlanak. A zsinagóga ad otthont a Processus Momenti nemzetközi tárlatnak is, amelyen fiatal művészek a jelenkor kihívásaival kapcsolatos gondolataikat osztják meg alkotásaik által.

A Színház- és könyvudvar vendége volt szombaton Vida Gábor író, és később Lovasi András is.