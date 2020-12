Egyelőre csak a felcsíki és a sepsiszentgyörgyi műjégpálya nyitotta meg kapuit a közönség előtt

Sepsiszentgyörgyön már karácsony előtt fogadták a korcsolyázókat • Fotó: Sepsiarena/Facebook

„Úgy gondolom, az embereknek ebben a helyzetben nagy szükségük van a mozgásra, kikapcsolódásra” – fogalmaz Nagy Attila, a Székelyföldi Jégkorong Akadémia vezetője. Ebből kiindulva döntöttek úgy, hogy a karácsonyi hétvégén, és újév első hétvégéjén is helyet adnak a közönségkorcsolyázásnak. A múlt hétvégén is élénk érdeklődést tapasztaltak, és várhatóan így lesz ez január 2-án és 3-án is.

A járványhelyzet miatti előírások miatt azonban korlátozni kell a pályát egyidejűleg használók létszámát, azaz legtöbb 250 személy tartózkodhat egyszerre a csarnokban.

Kötelező a maszkviselés, és a távolságtartás is. A belépés pedig testhőmérséklet-mérés után történik. A Felcsíki Műjégpálya a sepsiszentgyörgyi Sepsi Aréna mellett működő sátortetős pálya példáját követi, ahol már korábban, december 18-án lehetett korcsolyázni.

HIRDETÉS

Csíkszereda és Gyergyószentmiklós nem kockáztat

Csíkszeredában a sátortetős Molnár Lajos jégpálya ad helyet évek óta a közönségkorcsolyázásnak, de idén erre nincs lehetőség. Amint a létesítmény illetékese, Burista Csilla érdeklődésünkre válaszolva elmondta, jelenleg, ha akarnának sem szervezhetnének a közönség számára nyilvános rendezvényeket, így korcsolyázásra sincs mód, ugyanis a helyi katasztrófavédelmi bizottság döntése érvényben van, a Csíki Csobbanó uszodához hasonlóan a jégpálya is zárva van a nagyközönség előtt. Enyhítés nem történt ebben a tekintetben.

Gondolkodtak ugyan a nyitáson a gyergyószentmiklósi műjégpályán is, de úgy döntöttek, egyelőre, míg a járványügyi veszélyhelyzet tart, nem szerveznek nyilvános programokat

– közölte Tatár Előd, a létesítményt működtető Gyergyói VSK vezetője. Megnézték a lehetőségeket, hogy akár előzetes bejelentkezéshez kötve fogadják a korcsolyázókat, de úgy látják, nem biztos, hogy megoldható az előírt távolságtartás az emberek között a jégen, de attól is tartanak, hogy feszültséget szülne az is, hogy csak korlátozott létszámban engedhetnék be a közönséget.