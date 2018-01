Egy borszéki kislány látásáért küzdenek – segítségre van szükségük

Lucaci Szendike kezelésére gyűjtenek. Minden segítség jól jön • Fotó: Bajkó Mónika

Borszék polgármestere, Mik József hívta fel a figyelmünket arra, hogy városukban a kis Szendike gyógyulásáért gyűjtenek. Bajkó Mónikától, Szendike édesanyjától megtudtuk,

a kislánynak Marosvásárhelyen fedezték fel a betegségét, több mint három évvel ezelőtt.

HIRDETÉS

Debrecenben ekkor a bal szemét távolították el, mivel rosszindulatú daganatot, retinablastomát diagnosztizáltak, utána pedig többször kapott sugár- és kemoterápiás kezelést. Azóta folyamatosan ellenőrzésekre, kezelésekre járnak Kolozsvárra, Debrecenbe és Marosvásárhelyre.

A kislány jobb szeme is megbetegedett

Karácsony előtt a kislány szemfájdalomra panaszkodott. Marosvásárhelyen vizsgálták meg, majd Debrecenben

a jobb szemében is felfedezték a rosszindulatú daganatot.

Január 9-én műtötték meg, az eredményekre még várnak a szülők, de azt tudják, hogy további kezelésekre lesz szükség, amihez anyagi támogatást kérnek.

A kilátásokról is tájékoztattak, mivel Szendikének a látása nagyon sokat romlott, ha a mostani műtét nem állítja meg a folyamatot, a daganat kiújul, továbbra is nő, akkor el kell távolítani a jobb szemét is, hogy az áttéteket megelőzzék. Az ember élete fontosabb mint a szeme, ezt mondta a professzor

– fogalmazott Bajkó Mónika. Hozzátette: mindenfelé érdeklődnek, hogy mit tehetnek még, hová vihetnék a kislányt, hogy megmentsék a látását, mert nehéz azzal a gondolattal élni, hogy a kislány másik szemét is el kell távolítani.

„Vannak nagyon nehéz napok, de mindig igyekszünk Szendike édesapjával, hogy minden jó legyen.

Szerencsére jól visel minden beavatkozást, vidám kislány, néha ő ad erőt a továbblépéshez. Ő bízik abban, hogy minden jó lesz, elfogadta, hogy az egyik szeme hiányzik, és reméli, hogy a másik nem betegedik meg annyira, hogy azt is el kelljen távolítani

– mondta el az édesanya.

Összefogásra van szükség

Az eddigi kezelések is nagyon sokba kerültek, amint az édesanya mondta, nagyon sok segítőkész emberrel találkozott az elmúlt években. A borszéki lakók, a polgármester mellett a Budapesten élő Szerekován János operaénekes és az ő ismerősei is összefogtak, hogy anyagilag és lelkileg is támogassák a családot. Az anyuka ezúttal hálásan köszöni, hogy eddig is mellette voltak, de tudja, hogy

a további kezelések is jelentős összegekbe fognak kerülni, nehéz időszak előtt állnak, és ehhez kéri a segítséget.

A pénzadományokat a következő számlaszámokra lehet utalni:

Szerekován János HU33 1070 0543 5611 2733 5110 0005 GIRO.10700543-56112733-51100005

BIC: CIBHHUHB

Bajkó Mónika RO96 RNCB 0153 1167 2934 0001 BCR Borsec

Aki készpénzben szeretné átadni támogatását, az is megteheti, ha Borszéken jár, ugyanis üzletekben elhelyezett dobozkákban is gyűjtenek. Szendike gyógyulásáért továbbá jótékonysági bált, koncertet, estéket is szerveznek a fürdővárosban. Az S.O.S. Család Szendikéért! Facebook-oldalon is folyamatosan hírt adnak a kislány gyógyulásáért szervezett rendezvényekről.