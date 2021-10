Eddig vártak, de már olyan sürgős, hogy inkább az egyadagos oltást kérik

A rendkívül gyorsan romló járványhelyzettel párhuzamosan megugrott az oltási kedv Hargita megyében: egy hónap alatt a hétszeresére nőtt az első oltásra jelentkezők száma. Az oltakozók között viszonylag sokan vannak, akik az egyadagos Johnson & Johnson-védőoltást kérik, amely a beadása után tíz nappal már teljes védettséget biztosít. A legnagyobb igény továbbra is a harmadik oltásadagra van Hargita megyében.

Az oltóközpontokban még nem kellett növelni az oltási kapacitást Hargita megyében, de az igényeknek megfelelően mindenhol van erre lehetőség. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Ez még az azt megelőző héthez képest is jelentős növekedés, akkor ugyanis valamivel kevesebb mint ezren jelentkeztek az első oltásra.

Néhány hét alatt jelentősen megnőtt a koronavírus elleni védőoltások iránti igény Hargita megyében. A Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság adatai szerint ősz elején, a szeptember 4–10. közötti héten volt a legalacsonyabb az oltásra jelentkezők száma Hargita megyében, az első oltást abban az időszakban négyszáznál is kevesebben kérték egy hét alatt. Ez a szám azonban egy hónap alatt a hétszeresére nőtt:

Amint az a mellékelt grafikonból is kitűnik, az első oltásra jelentkezők között viszonylag nagy azoknak a részaránya, akik a Johnson & Johnson-védőoltását kérik – mint ismert, ez az egyadagos védőoltás, amely már mintegy tíz nappal a beadását követően védettséget biztosít.

A legnagyobb igény a harmadik oltásra van Hargita megyében.

Ezt szeptember 28. óta kérhetik azok, akiknek a második oltása óta eltelt hat hónap. Hargita megyében már az első napokban több mint 2000-en jelentkeztek a harmadik oltásra, az október 2–8. közti teljes héten pedig majdnem 2800-an keresték fel e célból az oltásközpontokat. Az elmúlt héten tovább nőtt ez a szám.

A városokban gyorsabban, vidéken lassabban

Az oltás iránti igény összességében a többszörösére nőtt, de oltásközpontonként és helységenként is nagyon változó ez az arány:

a nagyobb városok ezúttal is gyorsabban reagáltak, vidéken viszont lassabban

– részletezte a megyei helyzetet Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője. Megjegyezte, Csíkszeredában a városközponti oltásközpontban nagyobb az érdeklődés, de hétközben a Goscom épületében működő oltásközpontban és a zsögödiben gyorsan sorra kerülhetnek az oltakozók. Az is nagyon pozitív változás – folytatta Tar Gyöngyi –, hogy több polgármester is mobil oltócsoportok kiküldését kérte a megyei egészségügyi szakhatóságtól, így például Csíkdánfalván és Csíkmadarason is helyben kapják meg a védőoltást az oltásigénylők.

Az oltóközpontokban még nem kellett növelni az oltási kapacitást Hargita megyében, de az igényeknek megfelelően mindenhol van lehetőség. Ezzel kapcsolatban akár a lakosságtól is fogad javaslatokat az igazgatóság az intézmény dspj.harghita@aspharghita.ro email-címén.

A gyorsan romló járványhelyzet hatása

A megyei egészségügyi szakhatóság vezetője szerint egyértelmű, hogy a gyorsan romló járványhelyzet hatására nőtt meg az oltásra jelentkezők száma, a riasztó számokat látva, és

azzal mérlegelve, hogy ha megbetegszenek, nem biztos, hogy jut nekik hely a kórházban, intenzív terápiás részlegen, sokan eldöntötték, hogy beoltatják magukat.

„Látja mindenki – már nem kell ehhez szakértőnek lenni –, hogy milyen nagy a közösségi terjedés. Hogy körülöttünk is vannak betegek, vannak súlyos betegek, és vannak olyanok, akiknek maradványtünetei vannak, szövődmények alakultak ki náluk. Még mindig vannak szép számban oltásellenesek, de ez az, ami szerintem elgondolkodtatta a kétkedőket” – fogalmazott.

Az a szomorú, hogy nyáron lett volna idő felkészülni erre az időszakra, két hullám között megszerezhette volna a védettséget a lakosság, és nem olyan körülmények közt zajlana az oltakozás, amikor nem egyszer előfordul, hogy megkapja valaki az első oltást, majd néhány napra rá pozitívvá válik a Covid-tesztje, mert már az oltás idején lappangott a szervezetében a fertőzés – fűzte hozzá.

Megjegyezte még, hogy újabban az oltásokkal kapcsolatos kételyt az a kérdés táplálja, hogy miért lesznek pozitívak a kórházakban dolgozók közt olyanok, akik már megkapták a harmadik oltást. „Hát azért, mert

ilyen mértékű közösségi terjedés Hargita megyében még nem volt soha”

– válaszolta meg a kérdést.