Diákokat és „csibészeket” is támogat a csíkszeredai Rotary Club

„A Rotary klubok egyik legfontosabb alapelve, hogy nyilvánosság előtt tegyünk mindent, ezért is mutatkozunk be most a közösségnek. Szeretnénk tenni azért, hogy büszkék lehessünk csíkszeredai mivoltunkra” – mondta Zsombori Vilmos a tavaly júniusban alakult Rotary Club Csíkszereda jelenlegi elnöke, akit a következő hónapban Egyed Árpád vált, a szervezeten belül ugyanis évente választanak elnököt.

Egyed Árpád a Rotary szervezetek egy másik fontos alapelvéről, a politikamentességről beszélt. Ennek kapcsán megjegyezte azt is, hogy

mindent az egyesületük tagjai finanszíroznak,

működésüket saját maguk állják, projektjeiket is önerőből, vagy más Rotary klubbal közösen valósítják meg. Most huszonnyolc tagot számlál a szervezetük, de nyitottak új tagok felvételére is, akik csak a jelenlegiek egyöntetű szavazásával kerülhetnek be a baráti társaságként is működő egyesületbe.

Jótékonysági célok

Sógor Enikő Rotary tag az első jótékonysági báljukról számolt be, amelyen 31 ezer lejt gyűjtöttek össze. Ezeket a bálokat rendszeresen meg szeretnék szervezni, továbbá egyre több támogatót kívánnak szerezni projektjeikhez.

Ilyés Andrea klubtag beszámolt a nemzetközi összefogásból megvalósuló közel 40 ezer eurós projektjükről, amelynek révén a Csibész Alapítvány 16 év alatti gyermekeinek három éven át ingyenes fogorvosi ellátást, valamint szájhigiéniai nevelést biztosítanak négy csíki fogorvos bevonásával. Mindeddig 107 gyermek részesült fogorvosi kezelésben, a projekt lezárultáig, 2021-ig azonban még nőni fog ez a szám.

Diákokat is támogatnak

A diákokat érintő támogatási elképzeléseiket Szilágyi Levente mutatta be. Egyrészt díjazzák 3000 lejjel a legjobb tantárgyversenyző diákot, holtverseny esetén több díjat is kiosztanak. A tanulókat az iskolaigazgatók nevezik be a díjra, ezzel kapcsolatban a rotarysok már felkeresték a tanintézeteket. Ugyanakkor a legígéretesebb diáknak is jár a 3000 lejes díj, amelyre az osztályfőnökök jelölhetik a végzősöket május 15-ig.

Az iskolai jó eredmények mellett értékelik a közösségi tevékenységét, hobbiját is a végzős tanulóknak,

és annak alapján döntik majd el, ki kapja a díjat, amelyet a tanévzárón szeretnének átadni.

Ugyanakkor a szociálisan hátrányos helyzetben lévő tanulókat is támogatják egy 3000 lejes csomaggal, amelyet a pedagógusokkal egyeztetve állítanak össze aszerint, hogy mire van szüksége az adott iskolásnak. A 2019–2020-as tanévben tíz tanulót támogatnak ilyenképpen, hosszú távú tervük pedig az, hogy az elkövetkező öt évben ötven tanuló részesülhessen ebben a támogatásban.