Czimbalmos Attila: Borboly dátumot tévesztett

Február 5-én adja át a stafétát Czimbalmos Attila, a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ igazgatója Kolcsár Bélának. Czimbalmos nem is jelentkezett a versenyvizsgára, önként távozik, de reagálni kívánt Borboly Csabának, a megyei tanács elnökének az intézmény működése kapcsán tett kijelentéseire.

Czimbalmos Attila nehéz szívvel állt fel a székből • Fotó: Balázs Katalin

– Hogyan érintette a hír, hogy más kerül az ön helyére, illetve Borboly Csaba, a megyei tanács elnökének kijelentése, hogy katasztrófa közeli állapot jellemzi az ön által vezetett intézményt?

– A menedzserváltás nem lepett meg. Mivel én nem jelentkeztem a versenyvizsgára, így egyértelmű volt, hogy valaki más fogja megnyerni. Az elnök úr nyilatkozata viszont meglepett, ha az úgy igaz, ahogy le van írva, mert én tőle nem hallottam. Személyemet és az intézményt illetően is kemény megfogalmazások vannak, melyekre reagálnom kell, hogy a keletkezett félreértéseket eloszlassuk.

A katasztrófa közeli állapot kapcsán azt hiszem, az elnök úr dátumot tévesztett. Igaz, hogy volt katasztrófa közeli állapot a szárhegyi központnál, csak éppen több, mint három éve, amikor én átvettem az intézmény irányítását. Akkor minden túlzás nélkül igaz volt a kijelentés.

Egy kastély nélküli intézményt vettem át, olyat, amelynek a táboroztatásra, vendéglátásra kialakított szobáit sem lehetett használni, a konyhát bezárták, több alkalmazottat szélnek eresztettek. Mindezek mellett a szakmának volt egy óriási felhördülése,

kőkemény támadás jött a képzőművészeti világból, a Lázár-kastély elvesztése miatt, és mivel én kerültem ebbe a pozícióba, mindez az én személyemet érintette.

Volt olyan, hogy a marosvásárhelyi Bernády-házban kiállításmegnyitó kellős közepén vágtak a szavamba, hogy mi az a gyalázat, ami Szárhegyen történik, és ők nem hagyják tovább a mi kezünkben alkotásaikat, melyeket ki tudja hová, milyen körülmények közé viszünk. Megkérdőjelezték, hogy mivel a kastély az intézmény restaurálásának köszönheti létét, milyen intézkedések folytán került vissza magánkézbe, holott a műemléki törvény a megtartását is lehetővé tette volna. Ilyen támadások sorozatának voltam a kezdeti fázisban kitéve, annak ellenére, hogy amikor az intézmény vezetését átvettem, a kastélyon már volt egy lakat... aztán lett még egy.

– Akkor a művészeket kellett elsősorban megbékíteni...

– Igen. Érezhetően egy óriási bizalmi válság alakult ki a szakma részéről a kastélyból való kiköltözés miatt, amit nem volt kis feladat visszaállítani.

Arról beszéltek, hogy mindenki elviszi az alkotását, és ezt kellett megakadályozni, hogy ne egy dominó-effektust indítsunk el, ne a megyei tanáccsal szemben indított pereskedés-sorozat legyen belőle.

A szakma bizalmát sikerült visszaállítanunk, sőt az elmúlt években olyan programokat tudtunk véghez vinni kastély és mindenféle infrastruktúra nélkül, melyek megállták a helyüket a korábbi, igen magasra tett mércével szemben is. Hogy milyen rendezvényeink voltak, arról tájékozódhatott bárki, meghívót mindig küldtünk, protokoll szerint, az elnöki kabinetnek is. Más kérdés, hogy ritkán tettek eleget a meghívásunknak.

– A szakma bizalmát visszaszerezték, ezzel szemben Hargita Megye Tanácsának bizalma, úgy néz ki, megtört. Mit kell látni emögött?

– Én a konkrét okokat nem tudom, csak sejtéseim vannak:

talán az én elképzeléseim, amit szerettem volna tenni ebben az intézményben, nem egyeztek a megye stratégiájával.

Ezeket a nézetkülönbségeket én nem láttam annyira súlyosnak, hogy belőlük ilyenfajta bizalmi válság keletkezzen, csak annyit tapasztaltam, hogy az intézkedéseim nem mindig nyerték el a döntéshozók tetszését. Én első perctől kezdve egy abszolút szakmai alapokon nyugvó, maximálisan profi hozzáállást képviseltem, ami markánsan a kortárs képzőművészetről szól, mivel ez hozta és alapozta meg ennek az intézménynek a sikereit, és ezt kötelező továbbvinni. A magas szakmai színvonalnak viszont megvannak a feltételei.

– Cika-terem működtető intézmény lett, ezt állította Borboly Csaba a Szárhegyi Kulturális és Művészeti Központról. Mit szól hozzá?

– Nagy szerencse, hogy egyáltalán van Szárhegynek még egy csodálatos szecessziós kultúrháza, aminek van egy Cika-tereme. Mivel nekünk nem volt már Lázár-kastélyunk, köszönetet kell mondanom a szárhegyi községvezetésnek, hogy helyet adtak a kultúrház épületében a programjainknak, ráadásul egy Szárhegy központjában lévő önkormányzati tulajdonú épületben műtermet is rendelkezésünkre bocsátottak. Pozitív, abszolút támogató hozzáállás volt az önkormányzat és a polgármester részéről, de a szárhegyi polgároknak is köszönettel tartozom, akik sok helyzetben bérmentve segítettek faanyaggal, szállítóeszközzel vagy akár kétkezi munkával... Nem elefántcsonttorony volt az intézmény, hanem szerves része a szárhegyiek életének, és erről szólt a Láthatatlan Oskola névre keresztelt közművelődési sorozatunk is, hogy Szárhegy és a Gyergyói-medence kulturális életben kovászként legyünk jelen.

– Mindemellett számos más településen is voltak kiállítások és egyéb kulturális rendezvényeik...

– Azt mondtuk, hogy ha már így alakult a helyzet, és

a gyűjteményünkben lévő értékes alkotásokat az érdeklődő közönség nem tudja a Lázár-kastélyban megnézni, ne az emeleti szobákban porosodjanak ezek a felbecsülhetetlen értékű, egész Romániában páratlan munkák, kötelességünk elvinni az emberekhez a legkisebb falutól a legnagyobb városig, ahol fogadókészség van rá.

Ezzel együtt rengeteg programunk volt Hargita megye számos településén, Erdélyben és Magyarországon is. Éppen most jövök Budapestről, azért nem reagáltam hamarabb a sajtóhírekre, ahol egy kiváló galériában mutattuk be az elmúlt három év anyagából készült válogatást.

A magyarországi szakma színe-java ott volt a megnyitón, megnézni azt, amire itthon azt hallom, hogy nem történt semmi. Ott kíváncsi a szakma erre a semmire.

Borboly Csaba részéről azt kijelenteni, hogy az intézményben semmi érdemleges nem történt, nos ez nem igazán felel meg a valóságnak, mert a tények más képet mutatnak.

Ha az elnök úr szerint az intézményben semmi érdemleges nem történt, akkor valószínű, hogy rossz helyről informálódott, vagy dilettáns személyek tájékoztatták.

– 700-800 ezer lejes éves költségvetésről beszélt a megyei tanács elnöke, tíz alkalmazott munkájáról, melynek hiányzik a látványos eredménye...

– Soha nem volt nekünk 700 vagy 800 ezer lejes költségvetésünk. Amióta menedzser vagyok, a tavalyi volt a legmagasabb, 625 ezer lej. Azt viszont tudjuk, hogy mielőtt én átvettem volna az intézményt 1 200 000 lej körüli volt a költségvetés, ráadásul akkor még volt kastély is, nem kis bevételi forrásként, nem sokkal több megvalósított programmal. Az alkalmazottak tekintetében mindenkinek rögzített munkaköre van, lebontva tevékenységekre. Volt dolguk, hiszen számos nehézség ellenére kellett sok programot, tábort lebonyolítanunk. Időnként a szállás és az étkeztetés megoldása is kérdéses volt, nekünk kellett megoldanunk. Támogatást kértünk és kaptunk a Nemzetpolitikai Államtitkárságtól, a Nemzeti Kulturális Alapprogramból, a Bethlen Gábor Alapból részesültünk, de helybéliek is mellénk álltak: a szárhegyi önkormányzat, a Bástya Társas, a Szárhegyi Közbirtokosság, magánszemélyként Vakaria Ernő, Gáspár Ernő, id. Ferencz Zoltán, Ferencz Béla... és még sokan mások, akik, ha kellett, konkrét anyagiakkal, és nem csak szimbolikus összegekkel, ha kellett, fizikai munkával segítették tevékenységünket, amikor kérdéses volt a hogyan tovább.

– Miért nem jelentkezett ön a versenyvizsgára?

– Mérlegeltem, és megvallom, nehezen hoztam meg ezt a döntést. Én nagyon szerettem ezt a közeget, a kollégáimat és a munkát, mert úgy gondoltam, minőségi értéket hozunk létre. Hittem ezt, hiszen a szakma hazai és külföldi kiválóságaitól kaptunk számos pozitív visszajelzést, ami megerősített tevékenységünkben.

Rengeteg kitűnő képzőművész fogadta el a meghívásunkat, sőt sokan azért sértődtek meg, hogy éppen kimaradtak. Értékes műtárgyakkal gyarapodott a gyűjtemény, ami anyagiakban is kifejezhető. Ami viszont hozzájárult a döntésemhez, hogy éreztem egyfajta bizalmatlanságot.

Ha egy ilyen intézmény működtetéséhez az ember nem kapja meg a teljes támogatást, akkor még nehezebbé válik az amúgy sem egyszerű feladat. Elvárások vannak, ez teljesen normális, csak az a kérdés, hogy az elvárások mellé milyen muníciót kapunk. Keserű szájízzel állok fel ebből a székből, de úgy éreztem, maradásra nincs lehetőségem.

– Mit ad át az utódjának?

– Elsősorban egy tetszhalott állapotából visszahozott, és újból lendületbe hozott, prosperáló intézményt. Egy felújított épületet, épp az idén közel 70 ezer lejes beruházás történt fűtésrendszer-korszerűsítéssel, voltak karbantartási munkálatok is, kicseréltük az irodai eszközöket, és kialakítottuk a raktárhelyiségeket, biztonságban vannak az alkotások. A megyei tanácstól kapott autó alkalmas arra, hogy kiállításokra szállíthassuk a képeket. A három év alatt kialakított rendszer bebizonyította működőképességét. Ezt adom át, és azt kívánom, hogy minél hosszabb életű, legalább ilyen szakmai színvonalú legyen továbbra is ez az intézmény. Ha több rendezvényt be tudnak vonzani, az csak jó, de lehetőség szerint a mennyiség ne menjen a minőség rovására. Ennek az intézménynek ez a gerince, ez adja az identitását, és a valódi értékét. Úgy kívánom mindezt, mint szárhegyi és szakmabeli, akinek továbbra is szívügye ez az intézmény.

– Merre indul tovább?

– Néhány hónapig munkanélküli leszek. De van egy szép szakmám, képzőművész-restaurátor vagyok, és hála Istennek vannak még műemlékek Erdélyben. Egyébként ennek az intézménynek óriási jelentősége volt abban, hogy ezt a pályát választottam.

Bízom abban, hogy valami érdemleges is fog történni a Lázár-kastéllyal, hiszen szemünk láttára megy tönkre Erdély legértékesebb reneszánsz világi épülete. Restaurátorként nehéz végignéznem a romlását. Egyik nagy álmom, hogy ott matathassak, azokon a reneszánsz pártákon, mert ez az áldatlan állapot nem tarthat míg a világ.