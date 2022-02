Csúcsidőben nem közlekedhetnek a tanulóvezetők Sepsiszentgyörgyön

Képünk illusztráció • Fotó: Gábos Albin

A korábban közzétett tervezetet módosították, miután Antal Árpád polgármester szerdán a városban működő autósiskolák képviselőivel egyeztetett. A megbeszélésen a felek abban egyeztek meg, hogy

a tanulóvezetők hétköznapokon 7.30 és 8.30, illetve 15.30 és 16.30 között nem vezethetnek Sepsiszentgyörgyön, ám a tiltás nem vonatkozik a hétvégékre, az ünnepnapokra és az iskolai szünidőkre.

„Ezt a döntést az autósiskolák képviselői is támogatják, így az intézkedés február 28-án, hétfőtől már hatályba is léphet. Ez a határozat nem az autósiskolák ellen irányul, mindannyian együtt érzünk azokkal, akik most tanulnak vezetni, de az elmúlt harminc évben sok minden megváltozott. A poligonok eltűnése az oka annak, hogy nehezebb lett a közlekedés, mert

az autósiskolások közvetlenül a forgalomban tanulják meg azokat az alapmanővereket, amelyeket korábban a poligonban tanultak meg”

– mondta Antal Árpád polgármester. Hozzátette, mindannyiunk érdeke, hogy ne keltsünk feszültséget a gépjárművezetők körében azzal, ha egy kezdő sofőr lassabban indul el egy útkereszteződésben, vagy az alacsony sebessége miatt akadályozza a forgalmat.

A szabályozás célja, hogy csúcsidőben akadálymentesítsék a városi forgalmat.