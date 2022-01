Csíkszeredai ANL-mizéria: folyamatban az ügyben elindított tizennyolc per tárgyalása

Közel egy éve tart az ANL-mizéria Csíkszeredában. Továbbra is bizonytalan, mi lesz az ügy végkimenetele • Fotó: Pinti Attila

Tavaly márciusban derült ki, hogy az Országos Lakásügynökség (ANL) által épített tömbházakban lakó 28 család bérleti szerződését nem hosszabbították meg Csíkszeredában, mivel a szerződés haszonélvezője nem rendelkezett állandó munkahellyel a városban. Azóta

több család kiköltözött, a többiek viszont továbbra is a lakásokban maradhattak a bírósági eljárásoknak köszönhetően.

Eltérő döntések

Mint Bors Béla csíkszeredai alpolgármestertől megtudtuk, jelenleg tizennyolc per van folyamatban a meg nem hosszabbított bérleti szerződések ügyében.

A lakók hat esetben indítottak eljárást, tizenkét esetben pedig a városháza tett le beadványt. Eddig alapfokon három nyertes és két vesztes perünk van, de ez még nem mérvadó, hiszen mindegyik esetben van fellebbezési lehetőség

– emelte ki az alpolgármester. Hozzátette: a 2021-ből származó 141-es számú tanácsi határozat alapján az utolsó jóváhagyott elsőbbségi listán 59 személy szerepelt, ebből tavaly tizenhat kérés megoldódott, tizenöt család költözött be és egy személy nem kérte a felajánlott üres lakást. Arra is kitért továbbá, hogy az idei szerződéshosszabbítások elbírálása során is figyelembe veszik a munkahelyre vonatkozó feltételt.

A januári önkormányzati ülésre 70 szerződés van előkészítve bérleti hosszabbítás elfogadása céljából.

Van egy család, aki nem igényli a további hosszabbítást, így felszabadul egy lakás, ahová a prioritási lista szerint beköltözik egy új család.

Az előzményekről

Mint arról korábban beszámoltunk, az ifjúsági tömbházlakások bérlésére vonatkozó feltételeket a 2001-ből származó 962-es kormányrendelet szabályozza. Az országos előírások mellett azonban helyi határozatokkal is szabályozzák a kérdést, így született meg a csíkszeredai önkormányzat 2016-os határozata. Az ebben elfogadott kritériumrendszer tartalmazza egyebek mellett azt a feltételt, hogy

az a személy, akinek a neve a szerződésben szerepel, csíkszeredai munkahellyel kell rendelkezzen (a szóban forgó határozatot 2016 óta 2021-ben alkalmazták először).

A tavalyi szerződéshosszabbítások elbírálása során figyelembe vették a munkahelyre vonatkozó feltételt, és mint kiderült, számos család esetében nem rendelkezett csíkszeredai munkahellyel a bérlő, ezért nem hosszabbították meg a szerződésüket.