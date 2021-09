Családi nappal ünnepelte az IMPAR a 30. születésnapját (x)

Barabás Ignác ügyvezető-társtulajdonos beszéde elején az IMPAR új szlogenjét ismertette az egybegyűltekkel. Az In motion mottó a vállalkozás életében tapasztalható folyamatos változásokra és kihívásokra utal, amelyeket az udvarhelyszéki cég a 30 év alatt rendre sikerrel abszolvált kitartó csapatának hála. Ennek köszönhető az is, hogy ma már egy nemzetközileg is elismert, megbízható partnerként tekintenek az országos érdekeltségű vállalatra. Kiemelte, hogy az IMPAR-nál a munkát maximális hatékonysággal kell végezni, hiszen a nagyvilágban történő változásokra és a romániai piaci igényekre folyamatosan reagálni kell a cég versenyképességének biztosítása érdekében. Ugyanakkor az ügyvezető-társtulajdonos kitért a korszerűsítésekre is, amely szerint a fejlesztési tevékenységük az IMPAR digitalizációjára fókuszál egy újabb vállalatirányítási rendszer (ERP) és egy új ügyfélkezelő rendszer bevezetésével. Emellett korszerűsítették a raktárkezelő rendszerüket, és folyamatban van a szállításszervező és -követő szoftverük fejlesztése, valamint egy új webshop létrehozása is. Úgyszintén az infrastrukturális fejlesztések is napirenden vannak.