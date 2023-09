Csak idő kérdése volt, hogy több Hargita megyei tanintézetben is bevezessék az elektronikus osztálynaplót

Újabb négy iskola vállalta Hargita megyében, hogy ettől a tanévtől kezdve kísérleti jelleggel bevezeti az elektronikus osztálynaplót, köztük a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium is. Így összesen 13 tanintézetben jegyzik majd digitálisan a diákok teljesítményét, hiányzásait, amit a szülők is valós időben követhetnek.

korábban írtuk Több Hargita megyei tanintézet is nyitott a digitális napló bevezetésére Pozitívak a visszajelzések a tavaly kísérleti jelleggel elindított digitális osztálynapló bevezetéséről. Az új tanévtől kezdve Hargita megyében, a korábbi két iskola mellett további hét iskola csatlakozott a projekthez.

Ugyanakkor a tanárnak lehetősége van arra is, hogy minősítse a diák tevékenységét, mennyire volt aktív az órán: egy kattintással kiválaszthatja a megfelelő ikont, hogy aktív, inaktív, vagy még javíthat a magatartásán, a hozzáállásán. Ez a funkció is hasznos. Továbbá a késéseket is számon lehet tartani az e-naplóban, a belső rendszabályzatunk értelmében ugyanis három késés után hiányzást írnak be a diáknak” – magyarázta a tanintézet vezetője.