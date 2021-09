Egyelőre csak kísérleti projekt a digitális osztálynapló

Az elektronikus osztálynapló segítségével a szülők naprakészen követhetik gyermekeik tanulmányi eredményeit, hiányzásait online feltöltve egy programba, amelyhez akár telefonjukról is hozzáférnek. A tanár és az iskola adminisztrációs munkáját is lecsökkenti az elektronikus vagy e-napló bevezetése, amelyet augusztus végén minisztériumi rendeletben is rögzítettek. Jelenleg Maros megyében kettő, Hargita megyében három iskola kérte az e-napló bevezetését, amely még csak kísérleti projektnek számít Romániában.