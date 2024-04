Csak egy rendszámtáblája volt az autónak, és az is más járműhöz tartozott

2024. április 05., péntek

Súlyosan bántalmaztak és megaláztak egy magyar gyermeket román társai egy edzőtáborban

Súlyosan bántalmaztak és megaláztak egy magyar gyermeket román társai egy resicabányai edzőtáborban. A brutális esetről a román sajtó is cikkezik, van ahol meg is említik, hogy magyar az áldozat, az ügyben Kelemen Hunor RMDSZ-elnök is megszólalt.