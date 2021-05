Céges oltás Székelyudvarhelyen

Nemcsak az alkalmazottak, hanem a hozzátartozók is élhetnek a helyszíni oltás lehetőségével • Fotó: Erdély Bálint Előd

Hétfőn reggel összesen huszonhatan kapták meg a koronavírus elleni oltást a székelyudvarhelyi Páva Étterem Templom utcai egységében: a tulajdonosok kérésére AstraZeneca típusú vakcinát kaphattak azok az alkalmazottak, akik még nem voltak beoltva, illetve az ő hozzátartozóik is.

A vírus megállítására a vakcina az egyetlen igazán hatásos módszer, a vállalkozás vezetői pedig szeretnék biztonságban tudni a munkatársakat, a családjaikat, szeretteiket és a vendégeiket is, ezzel maguk is hozzájárulva a járvány megfékezéséhez – hangsúlyozták. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy

arra számítanak: az elkövetkezőkben jogszabály készül, ami szerint a vendéglátóhelyek a település járványügyi besorolásától függetlenül nyithatnak, ha minden alkalmazott oltva van.

„Ennek is elébe szeretnénk menni, hogy ha valóban megszületik ez a döntés, akkor legyünk rá felkészülve. De ettől függetlenül is a munkatársak biztonsága elsőrendű kérdés” – mondták a Páva éttermében.

A koronavírus elleni országos oltási kampány újabb szakaszában egy hete igényelhetik vállalkozások munkaközösségük számára a vakcinát, amelynek beadását mobil oltócsapatok végzik a cégek székhelyén. A mobil oltócsapatok a közösen megegyezett időpontban szállnak ki a cég székhelyére, és a vállalkozás által megválasztott vakcinával immunizálják a munkaközösséget. A lehetőség előnye, hogy

egyúttal a munkatársak hozzátartozói számára is igényelhető az oltás.

Ebben az esetben az oltást igénylők minimális létszáma a megválasztott vakcina típustától függ – tudtuk meg Zörgő Noémitől. A székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal sajtószóvivője kifejtette: egy Pfizer-oltóanyagot tartalmazó üvegcséből hat személyt, míg egy AstraZeneca-üvegcséből tíz személyt lehet beoltani, így a hat vagy a tíz többszöröse az ideális szám.

„Pfizer-oltás esetén 18 vagy 24 a minimum létszám, AstraZeneca esetében 10.

Székelyudvarhelyen három vállalkozásnál már pontos időpontot is tudunk az oltásra: ma (hétfőn – szerk. megj.) volt a Páva Étterem, kedden lesz a Color Metal, pénteken pedig az udvarhelyi Coats Kft.”

– sorolta az illetékes. Megtudtuk még, a Melinda cégcsoport is jelentkezett, velük most egyeztetik az időpontot, de sok más vállalkozás is érdeklődött, ezek esetében most történik az igénylők, illetve a jelentkezéshez szükséges adatok összeírása. Ugyanakkor a polgármesteri hivatal felvette a kapcsolatot a helybéli sportegyesületekkel, sportcsapatokkal is, az előzetes egyeztetéseket követően ezek székhelyére is kiszáll az oltócsapat.

Egyébként a székelyudvarhelyi és környékbeli vállalkozásoknak továbbra is lehet igényelni a helyszíni oltást, ebbéli szándékukat az oltas@udvarhely.ro e-mail-címen lehet jelezni.