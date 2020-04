Cáfolják, hogy a koronavírusos beteg az ápolókra köpött

Képünk illusztráció • Fotó: MTI/Kovács Tamás

A megyei közegészségügyi igazgatóság hetente kétszer közli, hogy a megyében hány koronavírussal fertőzött egészségügyi dolgozó van. A keddi értesítés alapján eddig Maros megyében 36 egészségügyi személyzet betegedett meg, négyen meggyógyultak már, egyikük, egy 62 éves beteghordozó életét vesztette.

Az egészségügyben dolgozók közül a legtöbb volt és jelenlegi beteg a Maros Megyei Sürgősségi Kórház alkalmazottai közül kerül ki – összesen 17-en –, heten pedig a Maros Megyei Klinikai Kórház dolgozói, illetve igazolták a fertőzést egy háziorvosnál, egy fogorvosnál és egy gyógyszerésznél is.

A közegészségügyi igazgatóság tájékoztatása kitér a segesvári kórház fertőző osztályán megbetegedett kilenc alkalmazottra is, akiknek tesztje a héten lett pozitív. Hangsúlyozzák, hogy egyikük sem lakott a családjával, hanem szállodában vagy egyedül éltek, amióta koronavírusos betegeket is kezeltek. Közülük hatot a helyi kórházban kezelnek, hármat pedig átszállítottak a marosvásárhelyi fertőző betegségek klinikájára. Vannak közöttük tünetmentesek, és olyanok is, akiknek enyhe koronavírus-fertőzéssel járó tüneteik vannak. A közegészségügyi igazgatóság szerint a segesvári kórház fertőző betegségek osztályán továbbra is el tudják látni a betegeket, hiszen a személyzet átcsoportosítása során jelenleg ott harmincan dolgoznak.

A segesvári kórház közösségi oldalán cáfolja azokat a híreszteléseket, amely szerint a kórház alkalmazottai azért fertőződtek meg, mert egy beteg, levéve a maszkját, rájuk köpött. A vezetőség elismeri, hogy vannak olyan betegek, akikkel nehezebb boldogulni, akik nem akarják betartani a szabályokat, de kihangsúlyozza, hogy az alkalmazottak megfelelő védőfelszerelésben látják el a betegeket.

Kedden délig Maros megyében, a prefektúra jelentése szerint 303 személy fertőződött meg koronavírussal, 24-en életüket vesztették, 54-en meggyógyultak. Jelenleg a megyében otthoni elkülönítésben 1489 személy van, intézményes karanténban pedig 258.