„Sok mindenre megtanított minket Trianon”

„Száz évvel ezelőtt a harangzúgás nekünk is szólt. Lehet ugyan, hogy most nincs okunk a kitörő örömre, de bizakodásra mégis van. Rendkívülinek tartom, hogy száz év elteltével mi mégis itt vagyunk.

Hogy mi történt velünk Trianonban, azt tudjuk. Azt is tudjuk, hogy mi történt a mi akkori hazánkkal. És tudjuk azt is, hogy az igazságtalanság száz év után is igazságtalanság. Nincs és nem is lehet más neve – fogalmazott ünnepi felszólalásában Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Elnöke, aki szerint

ha nem lett volna hitünk, ha feladtuk volna a reményt egyetlenegy percre, ha nem akartunk volna megmaradni, akkor ma nem állnánk itt, és nem emlékeznénk fájdalommal a hőseinkre és a száz évvel ezelőtti igazságtalan döntésre.

Mint mondta, Trianon sok mindenre megtanított bennünket, többek között arra, hogy akkor is boldogulni tudjunk, amikor magunkra maradunk, hogy akkor is talpra tudjunk állni, amikor csak magunkra számíthatunk.