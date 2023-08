Bőséges lett a szénatermés, így azonban alacsonyabb lehet a bálák ára

A kaszálókon több a „lábán hagyott” fű idén, mint tavaly – erre magyarázattal is szolgált a szakember: szárazság idején többen kaszálnak, mert nagyobb az esély arra hogy könnyen el tudják majd adni a szénafeleslegüket. Csapadékos időjárás esetén azonban, amikor bőség van, kevesebben kaszálnak, mert a szénabálák ára is alacsonyabb.

Ugyan még zajlik a betakarítás, most is kaszálnak, de így is tapasztalható, hogy nagyobb területek vannak elhanyagolva, mint tavaly