Bontani kell a Somostetőn

A vásárhelyi képviselő-testület május végén fogadott el egy határozatot, amellyel ideiglenes megoldást kínált a somostetői kereskedők helyzetére. Arról döntöttek, hogy hétvégenként lehetővé teszik, hogy az állatkert felé vezető sétányon mozgóárusok kínálják portékáikat, harapnivalót, innivalót. Ezt is csak ideiglenesen, amíg az állatkert igazgatósága megszervezi a versenytárgyalást és kijelöli az új helyszínt, ahol közművesítést is biztosítanak az árusoknak. Hiszen

Eddig a zöldövezetben voltak, most a sétányon vannak a kereskedők

azok, akik nem kis házakban tevékenykedtek, hanem mozgatható bódéjuk volt, hétvégenként átköltöztek a sétány másik oldalára, illetve újak is csatlakoztak hozzájuk.

Csütörtök reggel nyolc óra után vihetik fel a termékeit a Somira, és vasárnap este el kell onnan pakolniuk. Vagyis a sétány egyik felén megmaradt a házak egy része, a másik felére pedig mozgóárusok rendezkedtek be, még jobban leszűkítve az utat. Mi több, továbbra is lehet pónin lovagolni és egy – kereken guruló – kis vonat is megjelent, mindkettővel a sétányon „száguldanak” a gyermekek.