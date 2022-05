Hiába kértek segítséget a kereskedők, egyelőre zárva maradtak a bódék a Somostetőn

Zárva maradtak a bódék ezen a hétvégén is a marosvásárhelyi Somostetőn, mivel nem sikerült törvényes megoldást találni a kinyitásukra. Múlt vasárnap hatezren keresték fel az állatkertet, ezen a hétvégén is legalább ekkora lesz a Somostető látogatottsága, de a a helyiek és turisták nem lesz hol fagyit, ropogtatni valót, játékot vásároljanak.

Marosvásárhelyen közkedvelt szabadidőközpont a Somostető, ahol hatalmas játszótér várja a gyerekeket, sétálni is lehet, de az ország egyik legnagyobb és legnépszerűbb állatkertje is itt található. Múlt vasárnap, május elsején több mint hatezer látogatója volt az állatkertnek, és a szezon csak most kezdődik.

Évek óta tartó probléma

A Somostetőn két kisebb vendéglő van, továbbá 28 bódé, amelyekben fagylaltot, pattogatott kukoricát, miccset, vattacukrot, lángost és játékokat lehet vásárolni – utóbbiakat olyan családok működtetik, akik már hosszú ideje, akár több évtizede ezzel foglalkoznak. Az évek során többször kérdéses volt a bódék helyzete, törvényes működésük. A jelenlegi városvezetés azt ígérte, hogy versenytárgyalást ír ki, és a Somostető egy másik részében biztosít helyet a kereskedőknek. Erre azonban tavaly nem kerül sor, sőt még idén sem, egyelőre.