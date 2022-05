Hoppon maradt majálisozók, spontán sztrájk a Somostetőn

A helyszínen viszont azzal kellett szembesülni, hogy déltől délután egy óráig az állatkert felé vezető fő sétány menti bódékban – ahol fagylaltot, pattogatott kukoricát, miccset, kürtős kalácsot és játékokat is lehet vásárolni – nem szolgálták ki az embereket. Mindenhová

A kis póni is sztrájkolt egy órát

Még a közkedvelt pónira is rá volt aggatva, így egy órán keresztül a lovacska hátára sem ülhetett fel senki. A bódékban mindenhol voltak eladók, ők mondták el az érdeklődőknek, hogy mikor ér véget a tiltakozás, és miért is elégedetlenek. A bódék előtt nagyobb sorok is kialakultak, hiszen ebédidőben sokan szerették volna éhüket csillapítani.

Nincs elég kereskedő

Az általunk megkérdezett kisgyermekes, besztercei édesanya azt mondta, minden évben legalább egyszer fellátogatnak a marosvásárhelyi Somostetőre, mert szeretik az állatkertet és a játszóteret is. Ilyenkor a gyermekeknek szabad egymás után vattacukrot és fagylaltot is enni. „Ha nem lesznek nyitva ezek a bódék, akkor hol tudjuk mindezt megvenni? Otthonról mégsem tudunk mindent magunkkal hozni.”