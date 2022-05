Részleges és ideiglenes megoldás a somostetői kereskedelmi szolgáltatások ügyében

Megoldást találtak a somostetői kereskedelmi szolgáltatásokra a csütörtöki soros tanácsülésen a marosvásárhelyi képviselők: ideiglenesen, hétvégenként mozgóárusok „verhetnek tanyát” a közkedvelt szabadidőparkban. Az ülésen arról is szavaztak, hogy mire kérnek még pénzt az uniós alapokból.

Meglepően gyorsan megszavazták a napirenden levő pontokat a marosvásárhelyi tanácsosok a májusi soros tanácsülésen, csütörtökön. A Szabad Emberek Pártjának (POL) újabb tanácsosa, Adrian Mureşan letette az esküt, ő Radu Bălaş helyét vette át.

Újabb támogatási-kérések

Többek között elfogadták, hogy újabb támogatási kérést nyújtanak be az országos helyreállítási alaphoz (PNRR). Mint Frunda Csenge, az RMDSZ frakcióvezetője kifejtette, a tömegközlekedés korszerűsítse érdekében 45 elektromos töltőállomás létrehozására igényelnek pénzt. De a Poklos-patak partján létrehozandó kerékpárútra is ebből az alapból kértek támogatást. Szintén a PNRR-alaphoz nyújtanak be indítványt, amelyben a fiataloknak és szakembereknek építendő bérlakásokra kérnek európai uniós, vissza nem térítendő támogatást. Az elképzelés szerint négy, egyenként hat lakrészes tömbházat építenének.

Részleges, de megoldás

Az egyik sürgősségi napirendi pont a Somostetőn kínált szolgáltatások helyzetét hivatott megoldani. Mint ismert, folyamatban van a versenytárgyalás megszervezése, amelyen kijelölt helyszíneket adnának bérbe a kereskedőknek. Addig is azonban május 3-tól felfüggesztették a meglévő bódék működését.

Ez nemcsak az édességet, játékokat, fagylaltot áruló kereskedőknek jelentett nehézséget, hanem részben a Somostetőre érkezőknek is, hiszen csak egy helyen lehet vizet, harapnivalót vásárolni. A csütörtöki ülésen elfogadták azt a szabályzatot, amely kimondja, hogy a versenytárgyalás megszervezéséig, ideiglenes engedéllyel mozgóárusok működhetnek, ünnepnapokon és hétvégenként a Somostetőn, de nem többet, mint havonta 12 napot.

Mint Kelemen Márton RMDSZ-es tanácsos a Székelyhonnak elmondta, ezzel a döntéssel lehetővé tették, hogy azok a kereskedők, akik megfelelnek az előírásoknak, újranyithassanak, illetve más mozgóárusok is a helyszínen kínálhassák portékáikat. „Reményeink szerint már június elsején, gyermeknapon lesznek a Somostetőn olyan helyek, ahol fagylaltot, üdítőt, ropogtatni valót lehet vásárolni. A döntéssel a vásárhelyeik és a turisták érdekeit tartottuk szem előtt” – magyarázta.