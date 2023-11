Bolttulajdonosok: megalapozatlan döntés korlátozni az éjjel-nappali üzletek nyitvatartását

Becze Tibor, az Amigo cégcsoport nevében, Bartó József pedig az In-Com-Euro Kft. nevében azzal a kéréssel fordult a csíkszeredai önkormányzathoz és Korodi Attila polgármesterhez, hogy tekintsenek el a korlátozásoktól, és engedjék, hogy továbbra is a jelenlegi keretek között működjenek.

Szigorú intézkedéseket vezet be a csíkszeredai önkormányzat a közbiztonság növelése céljából. Többek között korlátozzák a városban működő játéktermek nyitvatartási idejét, változtatnak a folyamatos nyitvatartással működő üzletek programján is.

Korodi Attila polgármester a csíkszeredai intézkedések között említette, hogy a játéktermek csak 20 óráig tarthatnak nyitva, és 23.30 órakor az éjjel-nappali boltoknak is be kell majd zárni.

– fogalmaztak. Kitértek arra is, hogy az elmúlt években a koronavírus-világjárvány és az energiaárak jelentős drágulása megnehezítette, vagy akár el is lehetetlenítette a helyi vállalkozók aktivitását, ráadásul a kormány legutóbbi sürgősségi rendelete is újabb terheket rótt ki a magánszférára.