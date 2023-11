A csíki városvezetés szerint is baj van a közbiztonsággal, ezért többek között vége a non-stop üzletek éjjeli nyitvatartásának

Nekünk ez így is sok!

Tíz pontba szedett intézkedés-terv, magyarázatokkal



1. Szükség van a járőröző rendőrök jelenlétére az utcákon. Vissza kell állítani a 2000-es évek elején működtetett járőrözések számát. Nem lehet, hogy átlagban mindössze 2-3 csapat legyen az utcákon város szinten.

Sajnos a 2000-es évek elejéhez képest Csíkszereda utcáin 80 százalékkal kevesebb járőr csapat van, mert nincs annyi járőr az állományban, mint régebb volt. A kormány törölje el az alkalmazási stopot. Nem csak Konstanca megyében kell kezelni a problémákat, lépni kell minden régióban és megyében. Ugyancsak az alkalmazások tiltásának eltörlését kérjük a kormánytól a csendőrség esetében is; a csendőrség járőrtevékenységet folytató állományát is fel kell tölteni.

2. A kormány törölje el az önkormányzatokra vonatkozó, a helyi rendőrségek állományába való alkalmazások tiltását mindenkorra.

Csíkszereda helyi rendőrsége nem az országos és municípiumi rendőrséget helyettesíti, hanem számos területen, így a közrendi kérdésekben is kiegészíti azok munkáját. Csíkszereda helyi rendőrsége megalakulását követően egészséges létszámnövelést tervezett be. Indultunk 7 helyi rendőrrel, abból egy személy kiesett, de helyette mást alkalmazni már nem volt jogunk, és további rendőröket sem alkalmazhattunk az elmúlt hosszú hónapokban a kormány alkalmazási tiltása miatt.

3. A önkéntes polgárőrség megszervezéséhez szükséges jogszabály elfogadása kormányzati és parlamenti szinten.

Törvények és módszertanok segítségével támogatni kell az önkéntes polgárőrségek megalakulását, amelyek megelőzés szintjén nagy szereppel bírnak, és az utcai jelenlétet erősítve költséghatékonyan és közösségi összefogással jelentősen növelik közbiztonságot.

4. A 18 év alatti bűnözés büntetésére a valóságban is alkalmazható jogszabályt kell megalkotni!

Ha a bűncselekményt elkövetők olyan családi környezetből származnak, ahol nem biztosítják vagy nem képesek biztosítani a megfelelő nevelésüket, kötelezően ki kell emelni őket az adott környezetből, és állami gondozói vagy nevelőintézeti intézményrendszerbe kell elhelyezni. Ezeket a fiatalokat, ha szétesett családi környezetből jönnek, az egyszerű iskolai rendszer nem tudja megváltoztatni!

5. Ne legyen minimális szociális ellátás munka nélkül.

Össze kell kötni a közmunka feladatot minden egészséges személy esetében a segélyek folyósításával. Ha nincs munka, nincs juttatás. Elfogadhatatlan, hogy a gyerekek azt a példát látják, hogy úgy lehet leélni egy életet, hogy nem dolgozunk. És az sem megengedett, hogy a mélyszegénységben élők közül azokat, akik végre családfőként munkát vállalnak, ne követendő jó példának tekintsék a többiek. Meg kell teremteni a törvényes keretet arra, hogy minden önkormányzat hozhasson létre szociális vállalkozásokat, és ezzel tudjuk elérni a foglalkoztatás kiterjesztését minden szociális segélyt igénylőre.

6. A teljes Csíki-medence szintjén foglalkozni kell ezekkel a problémákkal, mert a mobilitás miatt nem csak egy települést érintenek, a közbiztonsági problémák településről településre gyűrűznek. Kezdeményezzük, hogy az egyéb területeken kitűnő együttműködést terjesszük ki a közbiztonság kérdésére is.

7. Kapjon minden román állampolgár személyi igazolványt a kötelező lakcím feltüntetése nélkül!

Sajnos, nagyon sok személy a tulajdonjogi papírok rendezetlen állapota miatt, csak egy évre kaphat egy papír nyomtatású személyigazolványt. Ezek a személyek, a gyerekeik, nem tudnak teljes jogú állampolgárként élni, munkát vállalni. Magyarországon és a nyugati államokban külön van a lakcímkártya és személyi igazolvány. Ennek alkalmazása nélkül nem lehet teljesen mindenkit visszahozni a munkaerő piacra, tovább erősödik a szociális ellátásra szorulók száma.

8. Korlátozzuk a Csíkszeredában működő játéktermek nyitvatartási idejét, csak este 8 óráig működhetnek.

Az elszaporodó játéktermek komoly közrendi problémákat generálnak a késő esti órákban. Számos lakossági kérés érkezett ezek megszüntetésére. Egyébként a játéktermek önmagukban is, a túlságosan megengedő jogszabályok miatt, komoly problémákat okoznak számos jómódban vagy éppen szegénységben elő családnak.

9. Megszüntetjük a folyamatos nyitvatartással működő üzletek 24 órás nyitvatartását.

Minden élelmiszerüzlet este 11.30-kor be kell, hogy zárjon. Nagyon sok panasz érkezett a lakók részéről, hogy az éjszakai órákban, a folyamatos nyitvatartással működő üzletek mellett állandó probléma van az alkoholfogyasztás, a zajongás és rendetlenség miatt.

10. Szabályozzuk az éjszakai szórakozóhelyek működését.

A lakóövezetek szomszédságában működő szórakozóhelyek működését szabályozni kell. Az éjszakai órákban számos utcai rendbontás történik ezek szomszédságában. Nagyon sok lakossági panasz érkezett az éjjeli működésük miatt.