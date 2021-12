Megkéseltek egy taxisofőrt Csíkszeredában, életmentő műtétre volt szüksége

Súlyos sérülésekkel szállították kórházba azt a csíkszeredai taxisofőrt, akit kedden támadtak meg a vasútállomásnál. Ütlegelték és többször megszúrták, a tüdeje is sérült. Sürgősségi műtétet hajtottak végre nála, jelenleg már túl van az életveszélyen.

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Megkéseltek egy negyvenes éveiben járó csíkszeredai taxisofőrt kedden késő délután a vasútállomásnál, az eset részleteiről az áldozat testvére számolt be a Székelyhonnak. Mint mondta, a férfi és felesége mintegy három éve dolgozik a Millenium Taxitársaságnál. Kedden mindketten a vasútállomási taximegállóban várakoztak fuvarra. Egyszer felbukkant egy nagyobb, leírása szerint több felnőttből és gyermekből álló roma csoport, akik a nő autójához mentek oda. Állítása szerint az említett csoport tagjai korábban gyakran nehézségeket okoztak a taxisoknak fenyegetésekkel és a fizetés elmulasztásával, ezért

a nő megtagadta a fuvart. Erre a csoport tagjai bicskával fenyegették meg, aminek láttán a férje azonnal a segítségére sietett.

Vita és lökdösődés alakult ki, amely közben a férfi elvette a fenyegetőzőtől a bicskát. Közben a vasúti rendőrség egyik képviselője is odasietett, a férfi odaadta neki a bicskát, majd a csoport elment a rendőrrel.

Mivel azt hitték, hogy ezzel véget ért az eset, a nő elhajtott, a férfi viszont ott maradt további fuvarra várva. Mintegy tizenöt perc elteltével

hirtelen felbukkant két autó, illetve gyalog is érkeztek „segítők” a korábban fenyegetőző kérésére, és mindannyian nekiestek az autója mellett álló taxisofőrnek. Ütötték, rúgták, előkerült egy baseballütő és több bicska is, és bár próbálta védeni magát, végül leütötték, hátulról többször megkéselték, a tüdejét is átszúrták.

Felesége éppen akkor ért vissza, amikor ez történt, így végignézte, ahogy férjét bántalmazzák. A vasúti rendőr észrevette, mi történik, és odasietett, erre a bántalmazók autóba ültek és elhajtottak. A hozzátartozó beszámolója szerint

az esetet rengetegen végignézték, de a rendőr kivételével senki sem sietett a férfi segítségére.

Őt és sokkos állapotban lévő feleségét is kórházba szállították. Testvére szerint a szemtanúk és a rendőrök is egyetértettek abban, hogy ha nem avatkoznak közbe, megölték volna, hiszen látszott, hogy ez volt a cél.

A csíkszeredai vasúti rendőrség részéről Dusciuc Emil megerősítette érdeklődésünkre a keddi történéseket, ám további részleteket nem osztott meg.

A férfi állapotával kapcsolatban Kiss Edit, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház szóvivője elmondta, kedd este szállították a sürgősségi osztályra penetráns mellkasi szúrt sebbel, illetve további vágott sebek voltak a karján és a fején is. Azonnal sürgősségi műtétet végeztek, mivel a mellkasi szúrt seb nyomán légmell és vérgyülem alakult ki, tehát sérült a tüdeje is. Jelenleg

be van utalva a mellkassebészetre, túl van az életveszélyen, állapota stabil.

Az eset egyébként nem példa nélküli, és tény, hogy a roma közösség egyes tagjai gyakran megnehezítik a taxisok mindennapjait – mutatott rá megkeresésünkre Gedő László, a Millenium Taxitársaság vezetője. Példaként említette, hogy egyik kollégája a múlt héten Csíkszeredából Mikóujfaluba szállított az említett csoporthoz tartozókat, és mikor megérkeztek a célállomásra, fizetség helyett „majdnem megölték”.

Botokkal, fejszékkel támadtak rá, így ijedtében hirtelen kitolatott az útra, ahol majdnem összeütközött egy másik járművel.

Erőszakot egyébként tapasztalatai szerint ritkábban alkalmaznak, de sokszor fenyegetőznek, és az is gyakran előfordul, hogy nem fizetik ki a fuvart. Ezért a taxisok védelme érdekében

nem vállalják ezeket a fuvarokat, ha csak tudják, elkerülik,

a diszpécserek is azt felelik általában a szóban forgó közösséghez tartozó hívóknak, hogy nincs szabad autó.

Megkerestük a történtek kapcsán a Tavasz utcai romatelepet is, ám az ott élő közösség képviselője, Ráduly Ferenc elmondása szerint semmit sem tudnak az esetről. Kértünk továbbá egyéb részleteket a nyomozó hatóságoktól is, ám egyelőre nem kaptunk választ.