Bizonytalanná vált az áprilisi bérek folyósítása is a Hargita megyei tanügyben

Több tíz Hargita megyei tanintézet vezetősége intézett kérést a megyei tanfelügyelőséghez annak reményében, hogy a megszabottnál kevesebb állást kell majd megszüntetniük. A megszorító intézkedések azokat az iskolákat is érintik, ahol a fejkvótás finanszírozás fedezi a bérköltségeket. A megyében májusban is gond lehet a fizetésekkel, ugyanis ismét kevesebb pénzt kaptak, mint amennyire szükség volna.

Az órarend pontos, a fizetés bizonytalan. Képünk illusztráció

Múlt hónapban a szaktárca által három részletben kiutalt összegek 96 százalékban fedezték a bérkiadásokat. A tanintézetek egy része emiatt nem tudta teljes egészében átutalni az államkasszába az alkalmazottak bérei után fizetendő társadalombiztosítási járulékokat, máshol a béreket nem tudták hiánytalanul kiutalni az alkalmazottaknak, és voltak olyan iskolák is, ahol mindkét költséget a kapott összeg arányában egyenlítették ki. A tb-járulékok befizetésének elmulasztása bűncselekménynek minősül, így ezt azóta kénytelenek voltak törleszteni a tanintézetek, de ezeket a pénzeket tulajdonképpen már a májusi keretből költötték el – részletezte a problémákat a főtanfelügyelő.

bíznak benne, hogy ezúttal is kapnak pénzutánpótlást, ugyanis nem tudják, miből adják ki a béreket, ha ez nem történik meg.

Van remény arra, hogy – akárcsak a múlt hónapban – ezúttal is kap pénzutánpótlást a tanfelügyelőség, de konkrét ígéretet erre vonatkozóan nem kaptak a minisztériumtól. Csupán azt közölték, hogy előbb használják fel a rendelkezésükre álló pénzeket, és csak utána kérjenek kiegészítést – tudtuk meg Hargita megye főtanfelügyelőjétől. Görbe Péter elmondta,

Nehéz az állások megszüntetése. Egyes iskolaigazgatók szerint már most szűkös a személyzet • Fotó: Haáz Vince

Meghúzták a vonalat

A megyei oktatási rendszerben kialakult finanszírozási gondot az okozza, hogy a fejkvóta alapú finanszírozás nem fedezi a bérköltségeket. A tanfelügyelőség ezért minden iskola vezetőségével közölte, hány állást tarthatnak meg. A megszorító intézkedés főként a kisegítő didaktikai állásokat – titkárnő, könyvelő, könyvtáros, laboráns stb. – érinti. Erre a 123 önálló jogi személyiséggel rendelkező tanintézet közül mintegy harminc intézett kérést a tanfelügyelőséghez szerdáig. Többségük a megszorítások enyhítését kérte, arra hivatkozva, hogy nem tudnak annyi állást megszüntetni, amennyit a tanfelügyelőség kért.

Görbe Pétertől azt is megtudtuk, előfordulhat, hogy olyan tanintézetekben is szükség lehet töredékállások megszüntetésére, amelyekben a fejkvótás finanszírozás fedezi a bérköltségeket, ugyanis a hasonló struktúrájú tanintézetek összehasonlításával határozták meg a fenntartható munkahelyek számát.

„Teljes a tanácstalanság”

Hasonló helyzetben van a székelyudvarhelyi Bányai János Szakközépiskola is. Szakács-Paál István igazgató múlt hónapban még arról tájékoztatta lapunkat, hogy a korábbi megszorító intézkedések miatt a tanintézet azon kevesek közé tartozik, amelyekben a fejkvótás finanszírozás fedezi a bérköltségeket, sőt még bővíthetnék is a személyzetet, ám döbbenten vették tudomásul, hogy a megyei tanfelügyelőség kimutatása szerint három és fél állást meg kellene szüntetniük. „Minket ez

nagyon meglepett. Igazából nem értjük, hogy miért kell leépítenünk.

Úgy tűnik, nem az volt a szempont, hogy hány százalékban tudjuk elérni (a bérköltségek lefedését a fejkvótás finanszírozással – szerk. megj.), hanem egy általunk nem ismert mutató szerint dolgozhattak. Nekünk ez elképesztően nagy nehézségeket okoz. Eddig is problémáink voltak, mert

szűkös a takarítószemélyzetünk, nem veszik figyelembe azt sem, hogy két óriási épületünk van, a sporttermünk akkora, mint egy általános iskola. Nem tudom azt sem, hogy fogjuk az étkezde tevékenységét fenntartani, lehet, hogy vacsorát sem fogunk tudni adni a gyerekeknek.

Teljes a tanácstalanság” – fogalmazott az igazgató. Elmondta, ők is kérést intéztek a tanfelügyelőséghez, hogy a három és fél állásból kettőt megtarthassanak, ugyanis a tanintézet kisegítő didaktikai alkalmazottai már most több munkakört töltenek be, és ezeket nem tudják tovább bővíteni.

A problémás helyzetek újratárgyalása után a hónap végéig kell végrehajtaniuk a Hargita megyei tanintézeteknek a megszorító intézkedéseket. Az állások megszüntetését egyes munkakörök összevonásával is elérhetik, az egyelőre nem ismert, hány esetben lesz elkerülhetetlen az elbocsátás.