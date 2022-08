Bíróságon követeli egy panaszos a csíkszeredai vasúti felüljáró munkálatainak leállítását

Méréseket végeztünk, és volt némi igaza is, mert a törvény szerint legalább 60 centiméterre kell lennie valakinek a birtokától, és a levegőben ez a távolság nem lett volna meg. Azonnal tervezői módosítást kértünk, a tervező meg is adta a megoldást erre

– emlékeztetett az elöljáró. Ezt be is mutatták a lakónak, aki ennek ellenére nem állt el szándékától, és keresetet nyújtott be a bíróságra. Ebben azt kérte, hogy a munkálatokat azonnali hatállyal függesszék fel, és érvénytelenítsék az építkezési engedélyt, mert közelebb kerül a házához a felüljáró, mint ahogy ezt a törvény megengedi.

A keresetet a Marosvásárhelyi Bíróságra nyújtották be, az első tárgyaláson Csíkszereda Polgármesteri Hivatala kérte a per áthelyezését a Csíkszeredai Bíróságra, tekintettel arra, hogy mindkét fél csíkszeredai. Ez meg is történt, így szeptemberben már itt lesz a tárgyalás. „Megvan a tervezői utasítás, ezt csatoltuk a válaszirat részeként a bíróságnak. Én meg vagyok győződve, hogy teljesen törvényesen jártunk el, és így fogunk tenni a továbbiakban is” – fejtette ki az alpolgármester. Megtudtuk azt is, hogy