Bezár és költözik a gyergyószentmiklósi múzeum

Pénteken délután öt óráig lesz még látogatható a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum, ezt követően legalább egy évig – sőt valószínűbb, hogy hosszabb ideig – zárva lesz az épület. Felújítás kezdődik, de addig is húszezer tárgyat kell elköltöztetniük a múzeum munkatársainak.

A 250 éves épületre ráfér az alapos felújítás és modernizálás • Fotó: Gergely Imre

Ehhez azonban számos fejlesztésre lesz még szükség: mozgásérzékelők, riasztók és más biztonságtechnikai eszközök beszerelésére, de új polcrendszereket is ki kell alakítani. Fontos ez, hiszen a múzeum hosszú távra tervez itt; a raktárak továbbra is ezen a helyen maradnak, azután is, amikor majd visszaköltözhetnek a felújított otthonukba. Az igazgató elmondása szerint

Azonban több más pályázat is folyamatban van: az épülethez ragasztott, az 1970-es években épített szárny is felújításra vár, és ha erre is sikerül forrást szerezni, akkor a visszaköltözés már csak ennek a modernizálása után következhet.

Munkájuk lesz bőven így is

Ha az épületben nem is lesznek kiállítások, nem jelenti azt, hogy a Tarisznyás Márton Múzeum munkatársai feladat nélkül maradnak – hangsúlyozta Csergő Tibor. A muzeológusok, gyűjteménykezelők és az adminisztráció az egykori tüdőkórház épületébe költözik át. Jelenleg is itt van a régészeti raktár, a restaurátor-műhely, és továbbra is feladat a gyergyószéki ásatások felügyelete, illetve nem szűnik meg a muzeológusok kutatómunkája sem.