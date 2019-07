Beteltek a helyek a Lengyelfalván indítandó Waldorf-osztályba

Minden engedélyt sikerült beszereznie a kezdeményezőközösségnek, az ősszel kezdődő tanévre már be is teltek a helyek a lengyelfalván indítandó Waldorf-iskola első előkészítő osztályába. Az ezt követő tanévre viszont még lehet iratkozni.

Tiltakozás előzte meg az osztály elindítását, végül a kezdeményezők sikerrel jártak. Archív • Fotó: Barabás Ákos

Többéves elkészítő és engedélyeztetési munka gyümölcse érett be: a székelyudvarhelyi Waldorf-közösségnek sikerült elérnie, hogy Lengyelfalván elindulhasson az első előkészítő osztály.

A felsőboldogfalvi általános iskola irányítása alatt, ám más helyszínen indítandó osztályba tizenkilenc gyermeket irattak be.

„Az utolsó fontos ellenőrzés az úgynevezett ARACIP-engedély beszerzéséhez kellett, a bizottság meglátogatta az épületet, mindent rendben talált” – újságolta Bodnár Róbert, a kezdeményezőközösség egyik tagja. A volt lengyelfalvi iskolaépületben

a szülők maguk végezték el a szükséges tatarozási munkákat: bár az ingatlan szerkezetileg jó állapotban volt, meszelésre, a padló felcsiszolására és újrafestésére, volt szükség, illetve a szülők készítették a bútorokat is.

Az engedélyeztetés számos költséggel járt, a mintegy 14 ezer lejt szinte teljes egészében két helybéli vállalkozás támogatásából fizették ki. A Waldorf-pedagógia alapján létrehozott oktatási intézmények jellegzetessége egyébként, hogy világszerte szülői kezdeményezésre hozták azokat létre. Fontos tudnivaló azonban, hogy

nem magániskoláról van szó, hanem az oktatási minisztérium által elismert, az iskolahálózat részeként működő osztályról, amely – más állami iskolákhoz hasonlóan – ingyenes.

Az osztályindítást körülvevő nagy érdeklődésen felbuzdulva, már a jövő tanévi, azaz a 2020/2021-ra szóló iratkozást is meghirdette a Waldorf-közösség: a helyek száma korlátozott, az osztály fele már be is telt, így arra kérik az érdeklődőket, hogy időben jelezzék szándékukat Dénes Szerénke (0749-349 782) vagy Szabó Tímea (0744-279 370) tanítónőknél.

