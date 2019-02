Udvarhelyszéken is indul Waldorf-iskola

Lengyelfalván megszűnt az oktatás, az iskolaépület most ismét benépesülhetne • Fotó: Barabás Ákos

Többéves munka eredményekét indulhatott el 2017 őszén Székelyudvarhely első Waldorf-pedagógián alapuló napközis csoportja: a vegyes korosztályú csoportot a Kipi-Kopi Napközi Otthon fogadta be.

Az iskola létrehozásának gondolata a napköziével egy időben született, és a terv idén látszik révbe érni

– magyarázta Bodnár Róbert, a kezdeményező szülők és pedagógusok csoportjának egyik vezetője. „A létrehozási procedúra közepénél tartunk, már nagyon sok mindent sikerült elérnünk. Például megkaptuk a tanügyminisztériumtól a jóváhagyást, tehát teljesítettük az alternatív oktatási formára vonatkozó követelményeket, a Waldorf Szövetségtől is megkaptuk a pedagógus engedélyét, bekerültünk a beiskolázási tervbe, a Hargita Megyei Tanfelügyelőség is készséges volt, támogat, amennyiben a többi feltételt is teljesítjük” – sorolta. Az akkreditációs folyamat költségeinek kifizetésében helyi vállalkozók segítettek nekik, támogatásukat ezúton is köszönik.

Vidéken találtak befogadóra

Akárcsak a napközi, a Waldorf-iskola is egy már létező tanintézet égisze alatt indulhat el. Befogadó intézményt azonban nem volt egyszerű találni, tudtuk meg.

A felsőboldogfalvi Általános Iskola igazgatója nyitott volt a kezdeményezésünkre, már több éve tárgyalunk erről a tervről. Lengyelfalvára azért esett a választás, mert nekik ott van egy megürült ingatlanjuk

(az iskolaépület, amelyben az Orbán Balázs-emlékszoba is helyett kapott – szerk. megj.).

A boldogfalvi önkormányzat is mellénk állt, a képviselő-testülettől írásos ígéretet kaptunk arra, hogy ha sikerül véghez vinni az engedélyeztetést, támogatnak minket az iskolaindításban” – tette hozzá Bodnár Róbert.

A Waldorf-pedagógia jellegéből kifolyólag szerencsés a vidéki helyszín, a kiválasztott ingatlan pedig néhány éve volt felújítva. De a kezdeményezők előbb Székelyudvarhelyen is próbáltak befogadó intézményt találni. Bodnár Róbert ezzel kapcsolatban megjegyezte:

Mindenhol probléma van, mindenki védi a saját helyeit. Egyáltalán nem nézték jó szemmel a városban, amikor megjelentünk az óvoda ötletével, és úgyanígy volt az iskola esetében is.

Ősszel már indulna a nulladik

Az első évfolyam előkészítő osztálya már ősszel indulhatna, amennyiben tavaszig minden engedélyt sikerül beszerezni és a beiratkozáskor is összegyűl az osztályindításhoz szükséges létszám. Egyébként

tizenkét gyermekre volna szükség az előkészítő csoport elindításához, a szülők jelzései alapján ez a létszám biztosan meglesz, viszont további jelentkezőket is szívesen fogadnak.

A Waldorf-óvodában is oktató Dénes Szerénke „vinné tovább” a csoportot az iskolába is – tudtuk meg. A pedagógus Németországban tanulta, majd Londonban egy ilyen iskolában is gyakorolta a Waldorf-pedagógiát. „A szülők érthető módon bizonytalanok, ezért előadásokat szervezünk, a napokban pedig ellátogatunk Kolozsvárra, a Waldorf-iskolába is” – osztotta meg Bodnár Róbert. Fontos tudni, hogy

az iskola az állami oktatási rendszer részét képezi, nem magániskolaként működik majd, és az állami oktatási intézményekhez hasonlóan ingyenes lesz az oktatás.

Egyébként a térségben Csíkszeredában, Marosvásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön, de Brassóban és Kolozsváron is működik már Waldorf-óvoda és -iskola.

Bodnár Róbert szerint alaptalan a szülők azon félelme is, hogy a Waldorf-pedagógiában nevelkedett gyerekek nem tudnak majd beilleszkedni a hagyományos oktatás struktúrába. „Két olyan szülő is van a csoportban, aki Waldorf-iskolába járt. Az ő tapasztalatuk szerint annyira rugalmasak a Waldorf-módszerben nevelkedett gyerekek, hogy a későbbiekben kisebb nehézségekkel, de jól beilleszkednek” – magyarázza.

A Waldorf-napközi is bővül ősztől óvodai csoporttal: már az első beiratkozáskor tolongás volt, így volt, akit visszautasítottak, ezért idén egy csoporttal többet indítanának. A beiratkozás részleteiről és az óvodával, iskolával kapcsolatos hírekről az Udvarhelyi Waldorf Kezdeményezés Facebook-csoportban lehet olvasni.

Mi is az a Waldorf-oktatás?

Közel száz éve alapították meg Németországban az első Waldorf-iskolát, az osztrák Rudolf Steiner oktatási filozófiája alapján, azóta ez vált a világ egyik legelterjedtebb alternatív pedagógiai rendszerévé. Célja a gyerekek egészséges fejlődésének támogatása, az életkori sajátosságok és az adott korhoz tartozó fejlődési törvényszerűségek figyelembe vételével. A testi, lelki és szellemi adottságok fejlesztésére egyformán hangsúlyt fektet az egységes művészeti, gyakorlati és intellektuális képzés útján. A Waldorf-pedagógia Romániában körülbelül húsz éve államilag támogatott.