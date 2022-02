Bemutatta támogatóit Antal Lóránt

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Kihívásnak tartja az emberek meggyőzését arról, hogy ne csak a helyi szervezet elnökének megválasztása után kapcsolódjanak be a város fejlődése érdekében való cselekvésbe, hanem már azt megelőzően is.

Az RMDSZ-re keretként, eszközként kell gondolni, amit tartalommal kell feltölteni, hogy kihasználhatók legyenek a párt által nyújtott lehetőségek – magyarázta Antal. Szerinte ugyanakkor nyitottá kell tenni a szervezetet, beengedve a jól gondolkodó és cselekedni akaró embereket. A lakókhoz való közelség fontosságát is hangsúlyozta. Úgy véli, hogy olyan képviselőkre van szükség az önkormányzatban, akik konkrétan képviselik a város nagyobb utcáit, negyedeit – ezáltal közelebb lehet vinni a döntéshozást az emberekhez. „Testközelből és konkrétan kell érezni az emberek problémáit, hogy megoldásokkal lehessen előrukkolni” – szögezte le.

Bemutatta csapatát

Antal Lóránt arról is beszélt, hogy előválasztás megszervezésével szeretnének dönteni a megfelelő jelöltekről, ami a 2024-es helyhatósági választásokat illeti: legyen szó önkormányzati képviselői vagy polgármesterjelöltekről. Ennek a megszervezése csapatmunka kell legyen. Bemutatta támogatóit is, a jelenlévő személyek közül egyébként egyelőre nem mindenki tagja a szövetségnek. Az elnökjelöltet támogatásáról biztosította mások mellett Antal Csilla, a Ficánka Napköziotthon vezetője, Ferencz Csaba, a Hargita Gyöngye Rali főszervezője, Fazakas Szabolcs, a Székelyföldi Legendárium ötletgazdája, György István, a Székelyudvarhelyi Asztalitenisz Klub szakosztályvezetője, ifj. Szakács-Paál István, az székelyudvarhelyi inkubátorház vezetője, akárcsak Nagy György, az Udvarhelyszéki Kis- és Középvállalkozók Szövetségének elnöke is. Mindnyájan a korábban leírt érveket hangoztatva említettek konkrét okokat a döntésük mellett.