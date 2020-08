Bemutatta a kápolnásfalvi polgármesterjelöltjét az RMDSZ

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Mindemellett emberbarát, összetartó önkormányzatot és polgármesteri hivatalt szeretne. Szerinte a cégek és a fiatalok közötti kapcsolatteremtés elősegítése is hasznos lenne, hiszen a vállalkozók munkaerőt keresnek a feltörekvő generáció pedig biztos megélhetést. Both szerint ezzel az itthonmaradást lehetne támogatni.

ha megválasztják, akkor be szeretné vonni a lakosságot is a különböző döntésekbe, rendszeres fórumokon kérve ki a véleményüket.

Az eseményen bemutatkozott Both Szabolcs, a párt helyi polgármesterjelöltje, aki a Kápolnásfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke is. Mint mondta, ő a nyitottságot tartja a legfontosabbnak, ezért

Beszédét azzal egészítette ki Benedek Alpár, hogy az önkéntes tűzoltó egyesület székhelye is bizonyítja, hogy lehet számítani a helyi lakók összefogására, ezért kötelességüknek érzik, hogy meghallgassák az emberek véleményét egyes döntések előtt. Azt is hozzátette, hogy például a mellékutcák leaszfaltozása is elengedhetetlen, de lévén, hogy sziklás talajról van szó egy jól átgondolt stratégia mentén kell ezt megvalósítani, úgy hogy a burkolat előtt a különbözőszolgáltatók vezetékei is a földbe kerüljenek. Programjuk része ugyanakkor a kulturális élet fellendítése, a hagyományok megőrzése ugyanakkor a tehetséges fiatalok támogatása.