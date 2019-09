Beköszöntött a tojásgyümölcs idénye, kreativitásra sarkall a Főnix Konyha séfje

Noha általában majonézzel kikavarva fogyasztják Székelyföldön a padlizsánt, Bándi Sándor Domokos, a Főnix Konyha szakácsa bebizonyította, hogy a gasztronómiában ennél jóval több felhasználási módja van a zöldségnek. A kulcsszó ez esetben is a kreativitás.

Egy kis bazsalikomos pesztóval tette különlegesebbé a szakács a grillezett padlizsánt • Fotó: Fülöp-Székely Botond

Ha ezzel végeztünk, akkor majonézzel is összekeverhetjük a masszát, és már kenhetjük is kenyérre. Nagyon jó párosítás ugyanakkor, ha paradicsommal vagy olívabogyóval fogyasztjuk az ételt.

Ha padlizsánkrémet szeretnénk készíteni, akkor nincs más dolgunk, mint hogy megsütjük és meghámozzuk a padlizsánokat, majd nagyon apróra feldaraboljuk, esetleg össze is turmixoljuk – magyarázta Bándi. Ezután hagymát és foghagymát kell felaprítanunk, amit hozzáadunk a készülő ételhez.

A padlizsán roppant jó alapanyaga lehet köreteknek, krémeknek, főételeknek, de akár a befőtteknek is.

Meglehetősen közkedveltnek számít Székelyföldön a padlizsán, amelyet a többség majonézzel kikavarva fogyaszt – fejtette ki portálunknak Bándi Sándor Domokos, a Főnix Konyha szakácsa. Mint mondta, egy ismert, vitaminokban gazdag növényről van szó, amely könnyen beszerezhető a piacokról és a boltokból, ugyanakkor sokan saját kertjükben is termesztik.

A só és a bors mellett a fokhagyma és a bazsalikom is helyet kapott a krém ízesítésekor • Fotó: Fülöp-Székely Botond

Bándi szerint a padlizsán nagyon jó köret is lehet, ráadásul egyszerűen elkészíthető grillezéssel. Gyakran is kérik az éttermekben. Ehhez annyit kell tenni, hogy karikákra vágjuk a zöldséget, majd egyszerűen

nagy hőmérsékleten megpirítjuk, mindenféle olaj és zsír mellőzésével.

Használhatunk grillezőrácsot, de akár serpenyőt is. Ha mindkét oldalát megpirítottuk a padlizsánnak, akkor sóval és borssal fűszerezhetjük. Tálaláskor érdemes egy kis mártogatóssal körbeönteni – például pesztóval –, hiszen ezzel csak fokozzuk az ízhatást.

Bándi Sándor Domokos arra is kitért, hogy a padlizsán kitűnő kiegészítő eleme például a zakuszkának is, így nem ritka, hogy a háziasszonyok beleteszik a finom kenhető ételbe. Mindemellett kreatív díszítőelemeket is lehet faragni a zöldségből.

Kreatív hozzáállás

Ottlétünkkor még a szakács sem tudta, hogy milyen főételt készít majd nekünk a zöldségből, de azt hangoztatva, hogy a jó szakács ismérve a kreativitás, hamar előrukkolt egy ötlettel, mégpedig azzal, hogy töltött padlizsánt állít össze. Ehhez pillanatok alatt félbe vágta a zöldséget és kikaparta a belső részét, hogy legyen hely a tölteléknek. Utóbbit a kivájt padlizsánból, apróra vágott hagymából és őrölt húsból állította össze. Mindezt egy serpenyőben sütötte meg, fokhagymával, sóval, borssal és egy kis köménymaggal fűszerezve.