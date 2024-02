Beköltözhető állapotban van, de még mindig üresen áll a szolgálati lakások tömbháza Székelyudvarhelyen

2024. február 06., kedd

Nem tesz jót a sípályáknak a tavaszias meleg, néhányat már be is zártak

Február második hetére tavaszias idő váltotta a korábbi csípős hideget Romániában. A hirtelen jött felmelegedés a sípályák üzemeltetőit is próbatétel elé helyezi, Háromszéken két pályát már be is zártak.