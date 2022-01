Bárhol felütheti a fejét a sertéspestis, ezért be kell tartani az előírásokat

Annak ellenére, hogy mindössze egy gazdaságban, elszigetelt esetként ütötte fel a fejét a sertéspestis, továbbra is be kell tartaniuk a szigorításokat a csíkborzsovai gazdáknak. A hatályos rendelkezések szerint ugyanis a fertőzés megállapításától kezdve legkevesebb 42 napnak kell eltelnie, hogy hivatalosan is felszámoltnak tekintsék a fertőzési gócpontot és feloldják az összes korlátozást.