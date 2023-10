Barabás László, Tölgyesi Béla és Szőke Tibor kapták idén az Orbán Balázs-díjat

Tudományos munkásságának eredményeiből 9 önálló kötet látott napvilágot és további 8 kötetnek volt szerkesztője/társszerzője. Emellett ötvennél is több tanulmánya és száznál is több néprajzi írása jelent meg különböző szaklapokban, havi- és hetilapokban, de napilapokban is gyakran tett közzé a népi kultúrával és hagyományokkal kapcsolatos írásokat.

Barabás László oktatói, a magyar nyelvű felsőoktatásban kifejtett iskolaszervezői és a székely népi kultúra, ezen belül is a marosszéki népszokások vizsgálata terén végzett kiemelkedő kutatói munkájának elismeréséért méltán részesül a székelyföldi megyék legrangosabb elismerésében, az Orbán Balázs-díjban – hangzott el a méltatásában.