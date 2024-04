Balkáni hangulatot teremtettek a marosvásárhelyi román tanácsosok

Marosvásárhely idei költségvetését a román tanácsosok nagy többsége nem szavazta meg, egyedül Călin Moldovan, a Pro Románia Párt képviselője voksolt igennel. Párttársa, Claudiu Maior – bár a különböző költségvetési tételeknél igennel voksolt – amikor a teljes költségvetést kellett megszavazni, egyszerűen kikapcsolta a szavazógépet. Azóta mindketten átálltak a Szociáldemokrata Pártba (PSD), erősítve a két PSD-s önkormányzati képviselőt. A városi büdzsét a tizenegy RMDSZ-es tanácsos is elfogadta, de Moldovan szavazata nélkül nem lett volna meg az idei költségvetés érvényesítéséhez szükséges voks.

és azokat másra kellene fordítani.

Radu Pescar, aki egyelőre csak a közösségi oldalon jelentette be, hogy polgármester szeretne lenni, és az Egyesült Jobboldal Szövetség támogatja, arról beszélt, hogy szerinte is „rossz az egész költségvetés”, és meg kellene nézni, hogy ki az, aki megszavazta. A vitába beszállt Claudiu Maior is, hangsúlyozva, hogy minden híresztelés ellenére ő nem szavazta meg a büdzsét. Párttársa, Moldovan kijelentette, hogy igenis ő