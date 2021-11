„Ajándékot termő fával” teszik szebbé a rászoruló gyerekek karácsonyát

Idén is megszervezi a gyergyószentmiklósi Vöröskereszt az Ajándékot termő fa elnevezésű adománygyűjtő akciót. November 27-én, szombaton három gyűjtőponton várják a jó szándékú adakozókat, és remélik, ezúttal is sok rászoruló gyermek karácsonyát szebbé tudják tenni az összegyűlő új vagy újszerű állapotban lévő játékok, tanszerek, tisztálkodási eszközök segítségével.

• Fotó: Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt

Az ünnepek közeledtével a gyergyószentmiklósi Vöröskereszt idén sem hagyja magára a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családokat. Ahogyan az önkéntesek megfogalmazták, ha csak felét megmutathatnák annak a boldogságnak, amit a legkisebbek arcán látnak, ha csak egy kicsit át tudnák adni azt a hálát, amit a szülőktől kapnak, a jóérzésű adományozóknak köszönhetően, akkor mindenkinek egyértelmű lenne, hogy miért lett ilyen nagyon a szívügyük ez az akció.

A tavalyi évhez hasonlóan most is figyelembe kell vegyük a járványügyi helyzetet. Idén is több pontra osztottuk az adománygyűjtést, lesz egy a főtéri parkban, egy a Művelődési Ház előtt és egy a Kaufland előtt. Az adományokat mi majd szétválogatjuk, fertőtlenítjük, csomagoljuk, és a karácsony előtti héten eljuttatjuk a rászorulókhoz

– részletezte Dénes Anita szervező.

Az ajándékot termő fa alá új vagy újszerű állapotban lévő tárgyakat várnak, legyen az játék, tanszer, tisztálkodási eszköz. Fontos, hogy ha használt is, olyan legyen, aminek a rászoruló örülni tud, tiszta, nem szakadt, nem foltos, nem törött.

A koronavírus-járvány ellenére tavaly is sokakat meg tudtak szólítani a gyergyószentmiklósi vöröskeresztesek, és ennek köszönhetően több rászoruló család karácsonyát szebbé varázsolhatták nem csak Gyergyószentmiklóson, hanem a környező településeken is.

Aki esetleg november 27-én, a gyűjtés napján nem tudja a megadott helyszínek valamelyikére eljuttatni az adományt, megteheti később is, ennek érdekében a gyergyószentmiklósi Vöröskereszt önkénteseivel kell felvegye a kapcsolatot.