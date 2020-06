„A bőrük alá mászott” a levendula

A levendula összehozza az embereket, közösséget épít, és ráadásul jótékony hatása miatt egyre kedveltebb növény mifelénk is. Bár idén a járványügyi helyzeten kívül még a sok eső sem kedvezett a növény köré szervezett eseményeknek, azért idén is ellátogathatunk pár levendulaültetvényhez. Három termesztőt kértük meg, hogy meséljenek a kedvenc lila virágukról.

• Fotó: Vasvári Tamás/MTI

Öt éve kezdte el termeszteni a levendulát teljesen „zöldfülűként” a Szövérfi család a koronkai házuk kertjében, akkor elültettek 2500 tövet – mesélte Szövérfi Karolina. Ők egy bolgár fajta mellett döntöttek, amely nem olyan élénk lila, de háromszor olyan erős illata van, direkt olajra fejlesztették ki Bulgáriában.

Azt is megtudtuk tőle, hogy a levendula a verőfényt és a szárazabb időt szereti, így most „nem érzi jól magát”, hiszen a rengeteg eső miatt éppen vízben állnak a virágozni készülő tövek. Nem kényes növény, remélik, hogy ezt is kibírja, de rengeteg munka van vele, hiszen ha eső van, gyom is van, sokat kell kapálni, de bírja az erdélyi telet is.

„Tudunk már gyökereztetni magunknak, így pótoljuk is, ha elhal egy-egy tő.

Sok munka van vele, és mi ezt hobbi szinten űzzük, mert leginkább érzelmi vonzata van számunkra, nem anyagi.

A bőröm alá mászott a levendula, és hamarosan szüretelni kellene, mert ha kinyílik, akkor hamar kipattan a bimbó, és akkor az illata is hamar elszáll, egy-két nap alatt elnyílik a virága. Kétszer nyílik egy évben, de időjárásfüggő, tavaly másnál sem volt másodvirágzás augusztus végén” – fejtette ki a koronkai levendulatermesztő. Úgy véli, ha a francia Provence-ban elkel, akkor itt is, hiszen nagyon szeretik az emberek. Ők két éve szerveztek nyílt napokat, és több mint ötszázan voltak kíváncsiak a családi ház levendulás ültetvényére, még a virág is megsínylette a sok látogatót, ez idén elmarad, és csak a barátokkal közösen szüretelik le az illatos virágokat – árulta el Szövérfi Karolina.