Az ügyvédfogadás kérdése mindig vitát generál Székelyudvarhelyen

Nagy az értékeléssel, illetve a menesztésével kapcsolatban is keresetet nyújtott be a Hargita Megyei Törvényszéken. Időközben a megyei prefektusi hivatal törvénytelennek találta az elbocsátásról szóló polgármesteri rendeletet és kérte annak megsemmisítését. Ettől függetlenül a peres eljárást lefolytatják – Nagy kártérítési igényt is megfogalmazott keresetében.