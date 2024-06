Nem volt idő, legyen pénz: drágább lesz a távfűtés Székelyudvarhelyen

Elfogadta csütörtöki ülésén a székelyudvarhelyi önkormányzati képviselő-testület a távhőszolgáltatás közbeszerzési eljárására vonatkozó dokumentációt tartalmazó határozattervezetet, amely a távfűtés új lakossági árát is tartalmazza.

ezért javasolják, hogy a lakossági ár maradjon a korábbi 40 százalékos arányon, szemben az előterjesztett 58,71 százalékkal – javasolta felszólalásában Dávid Endre RMDSZ-es képviselő.

Egy ilyen, a város költségvetését érintő módosító javaslatot írásban kell előterjeszteni, és a számításoknak megalapozottnak kell lenniük, hiszen azokkal kerül kiírásra a közbeszerzési eljárás, így ha lesz módosítás, mindenképp javasolja, hogy a tervezetet a polgármester küldje vissza szakbizottsági megvitatásra – hangsúlyozta Venczel Attila főjegyző.

A főjegyző nem tartotta jó ötletnek egy tanácsülési szünetben megvitatni a fajsúlyos kérdést, és Gálfi Árpád polgármester is erősen kifogásolta az „ad hoc”jellegű módosítási javaslat ötletét. Erre Szakács Tibor (RMDSZ) képviselő kért szót, emlékeztetve, hogy az elmúlt 8 évben is 40 százalékos volt a távhő lakossági ára, és hogy a szakminisztérium is sem szab meg arra vonatkozó határértéket, hogy mekkora lehet a támogatás.

Végül mégis szünetet rendeltek el, majd azt követően az előterjesztett határozatot eredeti formájában fogadták el, mert – amint elhangzott –,