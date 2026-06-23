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Az RMDSZ három kormányváltozatot javasolt az államfőnek

• Fotó: presidency.ro

Fotó: presidency.ro

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Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Nicușor Dan államfővel folytatott keddi egyeztetések után kijelentette, hogy két kisebbségikormány-változat képzelhető el, harmadik lehetőségként pedig egy „nagyon szűk többségű” kormány.

Székelyhon

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2026. június 23., 17:552026. június 23., 17:55

A politikus elmondta, hogy az államfőnek három változatot ismertetett. Megjegyezte, hogy a korábbi koalíció újjáalakítását már nem javasolta, mert már nem lát reményt erre a megoldásra – számolt be az Agerpres.

Kelemen szerint az első változat egy Nemzeti Liberális Párt (PNL) – Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) – RMDSZ kisebbségi kormány lenne, amelyet a Szociáldemokrata Párt (PSD) átlátható megállapodás alapján támogatna. Megjegyezte, hogy tudomása szerint Sorin Grindeanu PSD-elnök kizárta ezt a lehetőséget.

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A második változat egy egyszínű PSD-kisebbségi kormány lenne, amelyet a PNL, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek frakciója támogatna, szintén egy megállapodás alapján. Kelemen szerint ehhez a teljes PNL-frakciók támogatására is szükség lenne, beleértve azokat is képviselőket és szenátorokat is, akik megszavazták a Veștea-kormányt, különben nem jön ki a parlamenti többség.

Harmadik lehetőségként az RMDSZ elnöke egy nagyon szűk többségű kormányt említett. Ez a PSD, PNL, RMDSZ és a nemzeti kisebbségek frakciójának koalíciója lenne, amely 2025 júniusáig működött. Ez a változat szerinte nagyobb stabilitást biztosítana, és lehetővé tenné az idei évben esedékes feladatok végrehajtását, beleértve a 2027-es költségvetés előkészítését is.

Kelemen hangsúlyozta, hogy bármelyik forgatókönyv valósulna meg,

a miniszterelnök-jelölt nevesítését meg kell előznie egy pártközi megállapodásnak.

Az eddigi tapasztalatok szerint ugyanis más a mozgástere a kijelölt kormányfőnek, ha megállapodás hiányában, nevesítése után próbál többséget kialakítani maga mögött. „Ha létrejön a megállapodás, az eljárást viszonylag gyorsan, a jövő hét elejéig, vagyis június végéig le lehet zárni” – magyarázta az RMDSZ elnöke.

Rendkívüli parlamenti ülésszakot hívnak össze?

Kelemen Hunor kijelentette, hogy az államfővel folytatott egyeztetésen szóba került a rendkívüli parlamenti ülésszak összehívása is.

A politikus beszámolója szerint a találkozón Nicușor Dan nem foglalt állást a kormányalakítással kapcsolatban, csak meghallgatta az RMDSZ delegációjának javaslatait, és feltett néhány kérdést. Ezek egyike a rendkívüli parlamenti ülésszak esetleges összehívásához kapcsolódott.

Közlése szerint elmondta az államfőnek, hogy az ülésszak összehívásának időzítése szerinte attól is függ, ki alakít kormányt.

Idézet
Hiába hívnának össze rendkívüli ülésszakot július elején, ha az új kormánynak még nincs mit a parlament elé terjesztenie”

– magyarázta.

Másfelől az új kormánynak is két-három hetet kell hagyni azoknak a törvénytervezeteknek az előkészítésére, amelyeket a parlamentnek kell megszavaznia, ha a parlamenti vakáció idején – parlamenti felhatalmazás hiányában – nem tud egyszerű kormányrendeleteket elfogadni.

Az RMDSZ elnöke hangsúlyozta, hogy csak erről volt szó a cotroceni-i egyeztetésen;

az államfő nem fejtette ki a véleményét, és nem tárgyaltak sem előre hozott választásokról, sem más kérdésekről.

Arra a kérdésre, hogy Alexandru Nazare szóba jöhet-e miniszterelnök-jelöltként, Kelemen Hunor azt válaszolta, hogy az RMDSZ szempontjából ez nem jelentene problémát.

Emlékeztetett ugyanakkor arra, hogy ez a változat nem az RMDSZ-en múlik. Szerinte előbb a pártoknak kell eldönteniük, hogy akarnak-e egy legalább jövő év februárjáig működőképes kormányt. „Szerintem egy kisebbségi kormánynak reális esélye van arra, hogy 2028-ig működjön” – tette hozzá az RMDSZ elnöke.

Nincs törvény az előre hozott választások megszervezésére

Kelemen Hunor kedden a Cotroceni-palotában kijelentette, hogy az előre hozott választások nem jelentenek megoldást a jelenlegi politikai válságra, ráadásul a megszervezésük jogi kerete is hiányzik.

Az RMDSZ elnöke szerint két fontos akadálya van az előre hozott választásoknak: egy politikai és egy technikai.

Politikai szempontból szerinte az lenne a gond, hogy ha a parlamentet feloszlatják, az országnak hetekig vagy akár hónapokig nem lenne teljes jogkörű törvényhozása, miközben továbbra is csak korlátozott hatáskörű ügyvivő kormány működne.

Technikai szempontból szerinte az a kérdés, hogy milyen törvény alapján lehetne előre hozott választásokat tartani. Az általános választási törvény alapján hosszú eljárásra lenne szükség, rövidített eljárásra pedig jelenleg nincs külön jogszabály.

Idézet
Ma nincs törvény az előre hozott választások megszervezésére. Pont”

– jelentette ki Kelemen Hunor.

Az RMDSZ elnöke szerint a kormányalakítás első lépéseként stabil többségre van szükség, amelyet a pártvezetők által aláírt megállapodásban kell rögzíteni. Csak így lehet ugyanis elkerülni az olyan helyzeteket, amikor a kijelölt miniszterelnök utólag próbál támogatást szerezni a parlamentben, például a Románok Egyesüléséért Szövetségnél (AUR), ahogyan Adrian Veștea is tette hétfő este.

Kelemen elmondta, hogy az RMDSZ-nek nem jelentene problémát megszavazni egy egyszínű szociáldemokrata kormányt, amelyet PSD-s miniszterelnök vezetne.

Idézet
A politikában félre kell tenni a személyes sérelmeket és az egót, ha valóban az emberek és a társadalom elvárásait akarjuk szem előtt tartani”

– jelentette ki.

A hétfő esti parlamenti felszólalásával kapcsolatban az újságírók megkérdezték az RMDSZ elnökétől, hogy kinek adott „sakk-mattot” George Simion AUR-elnök. Kelemen Hunor azt válaszolta: mindenkinek.

„Hétfőn mindenki mattot kapott: azok is, akik a kormány beiktatására számítottak, és mások is, más okokból. (...) E kell ismerni, ha valaki mattot ad. Ez nem dicséret George Simionnak, hanem a tények elismerése. Simion az utolsó pillanatig játszott, és feszültségben tartotta azokat is, akik az AUR szavazataira vártak” – magyarázta a politikus.

Belföld Politika
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