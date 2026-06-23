Az RMDSZ három kormányváltozatot javasolt az államfőnek

Fotó: presidency.ro
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Nicușor Dan államfővel folytatott keddi egyeztetések után kijelentette, hogy két kisebbségikormány-változat képzelhető el, harmadik lehetőségként pedig egy „nagyon szűk többségű” kormány.
2026. június 23., 16:472026. június 23., 16:47
2026. június 23., 17:552026. június 23., 17:55
A politikus elmondta, hogy az államfőnek három változatot ismertetett. Megjegyezte, hogy a korábbi koalíció újjáalakítását már nem javasolta, mert már nem lát reményt erre a megoldásra – számolt be az Agerpres.
Kelemen szerint az első változat egy Nemzeti Liberális Párt (PNL) – Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) – RMDSZ kisebbségi kormány lenne, amelyet a Szociáldemokrata Párt (PSD) átlátható megállapodás alapján támogatna. Megjegyezte, hogy tudomása szerint Sorin Grindeanu PSD-elnök kizárta ezt a lehetőséget.
A második változat egy egyszínű PSD-kisebbségi kormány lenne, amelyet a PNL, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek frakciója támogatna, szintén egy megállapodás alapján. Kelemen szerint ehhez a teljes PNL-frakciók támogatására is szükség lenne, beleértve azokat is képviselőket és szenátorokat is, akik megszavazták a Veștea-kormányt, különben nem jön ki a parlamenti többség.
Harmadik lehetőségként az RMDSZ elnöke egy nagyon szűk többségű kormányt említett. Ez a PSD, PNL, RMDSZ és a nemzeti kisebbségek frakciójának koalíciója lenne, amely 2025 júniusáig működött. Ez a változat szerinte nagyobb stabilitást biztosítana, és lehetővé tenné az idei évben esedékes feladatok végrehajtását, beleértve a 2027-es költségvetés előkészítését is.
Kelemen hangsúlyozta, hogy bármelyik forgatókönyv valósulna meg,
Az eddigi tapasztalatok szerint ugyanis más a mozgástere a kijelölt kormányfőnek, ha megállapodás hiányában, nevesítése után próbál többséget kialakítani maga mögött. „Ha létrejön a megállapodás, az eljárást viszonylag gyorsan, a jövő hét elejéig, vagyis június végéig le lehet zárni” – magyarázta az RMDSZ elnöke.
Kelemen Hunor kijelentette, hogy az államfővel folytatott egyeztetésen szóba került a rendkívüli parlamenti ülésszak összehívása is.
A politikus beszámolója szerint a találkozón Nicușor Dan nem foglalt állást a kormányalakítással kapcsolatban, csak meghallgatta az RMDSZ delegációjának javaslatait, és feltett néhány kérdést. Ezek egyike a rendkívüli parlamenti ülésszak esetleges összehívásához kapcsolódott.
Közlése szerint elmondta az államfőnek, hogy az ülésszak összehívásának időzítése szerinte attól is függ, ki alakít kormányt.
– magyarázta.
Másfelől az új kormánynak is két-három hetet kell hagyni azoknak a törvénytervezeteknek az előkészítésére, amelyeket a parlamentnek kell megszavaznia, ha a parlamenti vakáció idején – parlamenti felhatalmazás hiányában – nem tud egyszerű kormányrendeleteket elfogadni.
Az RMDSZ elnöke hangsúlyozta, hogy csak erről volt szó a cotroceni-i egyeztetésen;
Arra a kérdésre, hogy Alexandru Nazare szóba jöhet-e miniszterelnök-jelöltként, Kelemen Hunor azt válaszolta, hogy az RMDSZ szempontjából ez nem jelentene problémát.
Emlékeztetett ugyanakkor arra, hogy ez a változat nem az RMDSZ-en múlik. Szerinte előbb a pártoknak kell eldönteniük, hogy akarnak-e egy legalább jövő év februárjáig működőképes kormányt. „Szerintem egy kisebbségi kormánynak reális esélye van arra, hogy 2028-ig működjön” – tette hozzá az RMDSZ elnöke.
Kelemen Hunor kedden a Cotroceni-palotában kijelentette, hogy az előre hozott választások nem jelentenek megoldást a jelenlegi politikai válságra, ráadásul a megszervezésük jogi kerete is hiányzik.
Politikai szempontból szerinte az lenne a gond, hogy ha a parlamentet feloszlatják, az országnak hetekig vagy akár hónapokig nem lenne teljes jogkörű törvényhozása, miközben továbbra is csak korlátozott hatáskörű ügyvivő kormány működne.
Technikai szempontból szerinte az a kérdés, hogy milyen törvény alapján lehetne előre hozott választásokat tartani. Az általános választási törvény alapján hosszú eljárásra lenne szükség, rövidített eljárásra pedig jelenleg nincs külön jogszabály.
– jelentette ki Kelemen Hunor.
Az RMDSZ elnöke szerint a kormányalakítás első lépéseként stabil többségre van szükség, amelyet a pártvezetők által aláírt megállapodásban kell rögzíteni. Csak így lehet ugyanis elkerülni az olyan helyzeteket, amikor a kijelölt miniszterelnök utólag próbál támogatást szerezni a parlamentben, például a Románok Egyesüléséért Szövetségnél (AUR), ahogyan Adrian Veștea is tette hétfő este.
Kelemen elmondta, hogy az RMDSZ-nek nem jelentene problémát megszavazni egy egyszínű szociáldemokrata kormányt, amelyet PSD-s miniszterelnök vezetne.
– jelentette ki.
A hétfő esti parlamenti felszólalásával kapcsolatban az újságírók megkérdezték az RMDSZ elnökétől, hogy kinek adott „sakk-mattot” George Simion AUR-elnök. Kelemen Hunor azt válaszolta: mindenkinek.
„Hétfőn mindenki mattot kapott: azok is, akik a kormány beiktatására számítottak, és mások is, más okokból. (...) E kell ismerni, ha valaki mattot ad. Ez nem dicséret George Simionnak, hanem a tények elismerése. Simion az utolsó pillanatig játszott, és feszültségben tartotta azokat is, akik az AUR szavazataira vártak” – magyarázta a politikus.
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