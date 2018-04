Az ovisok verssel és a kortárs költőkkel ismerkedtek a költészet napján

Rendhagyó költészetnapot tartottak tegnap délelőtt a Villanytelep utcai napköziben: „Szépen szóló verses játék”-ra hívták össze a város nagycsoportos ovisait (de Oroszhegyről és Zetelakáról is volt részvevő), akik a Ragyog a mindenség című erdélyi kortárs gyermekvers-antológiából mondtak el egy-egy költeményt. Az említett válogatáskötet ihlette a versünnep felépítését is: helyet kapott benne a vers, a rajz és a zene is.

• Fotó: Barabás Ákos

Elárulta az ovisoknak azt is, hogy „körünkben is van egy igazi költő, akit úgy hívnak, Egyed Emese, és aki megmutatja majd, hogyan születik a vers”. A program felelősétől, Haáz Margó óvónőtől pedig megtudtuk, hogy

Hol terem a vers?

„Pimpimpáré, aranyág, verset teremnek a fák” – kántálták a Pillangó csoport tagjai, miközben bemutatták a vers szerkezetét szakaszokba, illetve sorokba állva. Kitudódott az is, hogy a verseket költők írják, ezért költeménynek is nevezzük, mire egy kisfiúból kibukott a költői kép, éspedig: „a költemény olyan, mint egy körte, annyira finom”. Arról is értesültünk, hogy a könyvben nemcsak betűk vannak, hanem képek is, amiket grafikus vagy illusztrátor rajzol, „mint ahogy közületek is sokan lerajzolták választott versüket” – utalt Margó a kiállított munkákra, amelyek közül egyiket épp a jelen lévő költőnő – aki kolozsvári, de unokái révén udvarhelyi kötődésű – műve ihlette. Minthogy a verseket nemcsak írjuk és olvassuk, hanem halljuk is, a vers eme tulajdonságát Miklós Annamária óvónő segített megérteni:

amikor verset olvasok, olyan, mintha zenét hallgatnék, mert zeneisége van, és ezt a hangulatfestő szavak, a rímek és a betűrímek, azaz alliterációk adják, ami azt jelenti, hogy az egymás után következő szavak ugyanazzal a hanggal kezdődnek

– magyarázta. Majd miután egy zsákból bátorságpor szállt a társaságra és elhangzott egy utolsó rendreutasítás, miszerint „mostantól figyeljünk egymásra, mert nem illik megzavarni azt, aki szaval„, kezdődhetett is „a fejekbe tett versek elővarázsolása”.