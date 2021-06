Az ország legjobbjai között a sepsiszentgyörgyi kórház a stroke ellátásában

• Fotó: Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház

A szakorvos hangsúlyozta,

minél hamarább kerül a beteg kórházba, minél hamarább mérik fel az állapotát, annál inkább csökken a károsodás mértéke.

Forró Csilla arra is felhívja figyelmet, hogy a kezelőorvosnak tudnia kell, hogy a páciens milyen kórtörténettel rendelkezik, milyen típusú gyógyszert szed, milyen tünetei voltak az eseményt megelőző napokban. Az adatok pontossága kiemelt fontosságú, hiszen többek közt ezek függvényében határozzák meg a kezelést, nem minden stroke-beteg esetében lehet trombolízist végezni. A neurológus megköszönte a munkatársainak a támogató hozzáállást, hangsúlyozta, a mentősök, a sürgősségi osztály, a CT, a laboratórium és a neurológia szakemberei mellett a gyorsan reagáló hozzátartozók is segítik a munkájukat. A csapatmunka javításával növelik a teljesítményüket, ugyanakkor a kórház egészségügyi nevelési kampányt indít a közösségi médiában, a sajtóban, illetve iskolákhoz, óvodákhoz is eljuttatnak gyerekeknek szánt felvilágosító anyagot.