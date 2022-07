Az önkormányzat álláspontja: ezek az okai a gázszolgáltatás beszüntetésének a Csereháton

Több csereháti lépcsőházban is megszüntették a meleg víz előállításához használt kazánok energiaellátását, amit az adósságok törlesztésének elmaradásával indokolnak.

Több napja gázszolgáltatás nélkül maradtak egyes ANL-lépcsőházak lakói a székelyudvarhelyi Cserehát-negyedben, és várhatóan hasonló lesz a helyzet más tömbházakban is.

egyrészt jelentős tartozások halmozódtak fel a szolgáltató irányába a számlák ki nem fizetése miatt, másfelől időszakos ellenőrzések is zajlanak a negyedben.

Utóbbi során szakemberek vizsgálják meg a hálózatot, nemcsak a meleg vizet előállító kazánokat, hanem a teljes rendszert.

Ha a gerincvezetékeken találnak rendellenességet – nem a háztartásokba vezető leágazásokon –, akkor sajnos a teljes lépcsőházban be kell szüntetni a szolgáltatást a problémák kiküszöböléséig. Így történt ez eddig négy lépcsőház esetében is, és jó eséllyel máshol is hasonlók lesznek a gondok.