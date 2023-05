Az igazság órája – 2022-es költségvetési megvalósítások Székelyföldön

Összehasonlítva a 2022 elején elfogadott költségvetéseket az év során megvalósított eredményekkel, azt tapasztaljuk, hogy egyes városok esetében nem is annyira tervekről, hanem legfeljebb csak álmokról beszélhetünk. Esetenként ugyanis több száz millió lejt foglaltak be fejlesztésekre, aztán év végére annak alig 10%-át sikerült megvalósítani.

Az igazság órája a következő esztendő áprilisának-májusának során elfogadásra kerülő év végi zárszámadásokkal érkezik meg, amelyekből kiderül, hogy az előző évben tervezett költségvetésekből mit is sikerült az adott év folyamán kivitelezni.

Mivel idén is a települések életét a nemrég elfogadott helyi költségvetések határozzák meg, fontosnak tartottuk a nagyobb székelyföldi városok 2022-es büdzséjének elemzését, összehasonlítását.

A bevételi és kiadási főösszegek megvalósítási foka hasonló, hiszen a városok azokat az összegeket tudták elkölteni, amelyeket a bevételi oldalon megvalósítottak. Így az elemzésünkben csak a kiadási oldalt vizsgáljuk, azon belül is a fejlesztési költségekre fókuszálva. Az elemzett hat város 2022-es költségvetési tervezetét és a megvalósításait az alábbi táblázat tartalmazza.

A betervezett európai uniós projekteknél egyik város sem érte el az 50%-os megvalósítási arányt. A legnagyobb mértékben Csíkszereda tudta az EU-s pénzeket elkölteni, de ez esetben is csak 43%-os megvalósítási hatásfokról beszélhetünk. 2022-ben leggyengébben Székelyudvarhely teljesített, ahol a betervezett EU-s projekteknek 11%-át tudták megvalósítani (2. ábra).

Amennyiben lejben kifejezve vizsgáljuk a 2022-ben megvalósított EU-s projektek értékét, azt tapasztaljuk, hogy Marosvásárhely toronymagasan vezet, míg ezzel szemben a legkevesebb EU-s fejlesztést Székelyudvarhelyen valósították meg. Még Gyergyószentmiklós és Kézdivásárhely is több mint másfélszer annyi EU-s projektet vitelezett ki, mint a kétszer akkora lakosú Székelyudvarhely (3. ábra).

A 2022-ben megvalósított saját beruházások lejben kifejezett értékét vizsgálva Sepsiszentgyörgy vezeti a listát, megelőzve a jóval nagyobb Marosvásárhelyt, miközben Székelyudvarhelyre ez esetben is minden vizsgált székelyföldi város ráver, hisz mindenik elemzett település nagyobb értékben valósított meg beruházásokat, mint a Küküllő-menti város (5. ábra).

Mivel a fejlesztési pénzek nagy részét a városok többsége év elején a nagy infrastrukturális projektekre tervezte be, ezért megvizsgáltuk, hogy a Szállítás, utak (84.02) fejezetnél milyen hatásfokkal sikerült a városoknak elkölteni a betervezett költségvetésüket. Ez esetben Kézdivásárhely szerepelt a legjobban 78%-os hatásfokkal, miközben a sort Székelyudvarhely zárja, ahol az utak fejlesztésére az év elején betervezett összegnek csak 20%-át sikerült elkölteni 2022-ben (6. ábra).

A jobb összehasonlíthatóság érdekében egy lakosra visszaosztva is megvizsgáltuk a 2022-ben elköltött fejlesztési összegeket (EU-s projektek és saját beruházások együttesen). Ezt a sort Kézivásárhely és Csíkszereda vezeti, ezeken a településeken egy lakosra számolva 1600 lej közeli összeget költöttek fejlesztésre 2022-ben. A sort ezúttal is Székelyudvarhely zárja, ahol az egy lakosra jutó fejlesztési kiadások 2022-ben nem érik el a csíkszeredai, vagy kézdivásárhelyi összegek egyharmadát sem (7. ábra).

Fontos mutatószám, hogy egy település mennyit fordított az elköltött adólejekből működésre, és mennyit fejlesztésre. A helyi közigazgatás, az azt kiszolgáló intézményrendszer működtetése fontos feladat minden önkormányzat számára. Azonban egy település csak akkor tudja javítani az ott lakók életminőségét, ha a begyűjtött adólejeket nemcsak működésre költi, hanem annak minél nagyobb hányadát a közösséget szolgáló fejlesztésekre fordítja. 2022-ben Kézdivásárhely, Gyergyószentmiklós és Csíkszereda tudott az éves költségvetéséből egyharmad fölötti arányban fejlesztéseket megvalósítani. Ez esetben is Székelyudvarhely zárja a sort, ahol a költségvetésen belüli fejlesztési kiadások aránya nem éri el a 20%-ot sem (8. ábra).

A fenti számok meg is magyarázzák a pár héttel korábban megjelent elemzésünkben leírtakat. Mivel a székelyföldi városoknak 2022-ben csak 50% alatti hatásfokkal sikerült lehívniuk az EU-s projekteket, így a 2023-as utolsó évre nagyon sok lehívandó pénz, ennek megfelelően óriási teljesítési kényszer maradt az EU-s projektek kivitelezésénél.

A serpenyő másik oldalán Székelyudvarhely és Gyergyószentmiklós található, ahol nemcsak a teljes költségvetés megvalósítási hatásfoka alacsony, hanem azon belül a betervezett fejlesztések megvalósítása is jócskán elmarad az elvárttól, ugyanakkor az EU-s pénzek lehívási aránya mindkét városban 15% alatt maradt.

Mivel Székelyudvarhely szinte az összes fejlesztési mutatónál a sor végén szerepelt, ezzel szemben pedig épp ez az a város, amely egy látványosan magas értéket foglalt be a 2023-as költségvetésébe a fejlesztésekhez, ezért megpróbáltunk utánajárni, hogy miért is kellett ezen fejlesztési projektek utolsó kivitelezési évére ilyen mértékű összegeket betervezni. A válasz egyszerű:

Érdekes módon Székelyudvarhelyen mégsem téma a fejlesztések ilyen szintű elmaradása, sőt, még az önkormányzati testület sem él a döntéshozónak kijáró jogosítványaival, hiszen a legtöbb önkormányzati ülésen nagyobb ellenállás nélkül veszik tudomásul az önkormányzati képviselők azt, hogy az általuk jóváhagyott költségvetési határozat fejlesztési tételeinek csak a töredékét sikerült megvalósítani.

Az elmúlt hat évet elemezve azt látjuk, hogy a fejlesztésekre jóváhagyott költségvetési tételeknek összességben alig 38%-át tudta felhasználni a város. Az EU-s projekteknél ez az arány még ennél is rosszabb, hiszen a megvalósítási hatásfok az elmúlt hat évre összesen nem éri el a 13%-ot. Ennek az elvesztegetett hat évnek issza most a levét a város, hiszen mindazt, amit hat év alatt meg kellett volna csinálni, most muszáj azt egyetlen évben végigvinni. Ez pedig egyrészt műszakilag szinte lehetetlen, másrészt az egy évre bezsúfolt kivitelezés okozta felfordulás óriási terhet fog jelenteni a város mindennapi működésére, szinte lebénítva azt. És nem utolsó sorban