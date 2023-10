Az erdélyi magyarság fele még nem kettős állampolgár

A sajtó képviselőinek kevéssel a konzuli ügyintézés kezdete előtt mutatták be az új irodákat. Az Iskola Alapítvány képviselőjeként Nagy Zoltán először arról beszélt, hogy a patinás, négyszintes épületet, amelyhez szép nagy udvar és azon egy kis játszótér is tartozik, tavaly vásárolta meg az alapítvány az örökösöktől, magyar állami támogatásból.

Felhívta a kettős állampolgárok figyelmét, hogy minden – születéssel, elhalálozással, válással, házasságkötéssel kapcsolatos – változást be kell jelenteniük náluk is, hogy iktatni lehessen azokat.

Útlevelet is lehet kérvényezni, átvenni

Csibi Attila-Zoltán, az RMDSZ Maros megyei szervezetének ügyvezető elnöke azt hangsúlyozta, hogy bár kevésbé közismert, de fontos lehetőség, hogy magyar útlevelet is lehet kérelmezni és át is venni az Eurotrans Alapítvány munkatársaitól. Odafigyelnek azokra is, akik nehezebben tudnak kimozdulni településükről, így kihelyezett ügyfélfogadást is tartanak, és azokon a helyeken, ahol nagy az ügyintézésre jelentkezők száma, konzuli napot szerveznek. Egyedül a személyazonossági kártya elkészítését nem tudják megoldani, ehhez el kell utazni Csíkszeredába.